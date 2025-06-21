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В Великобритании назвали число прибывших в страну с начала года нелегалов - 21.06.2025, ПРАЙМ
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В Великобритании назвали число прибывших в страну с начала года нелегалов
В Великобритании назвали число прибывших в страну с начала года нелегалов - 21.06.2025, ПРАЙМ
В Великобритании назвали число прибывших в страну с начала года нелегалов
Около 18 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года, следует из статистики британского МВД,... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T18:57+0300
2025-06-21T18:58+0300
политика
великобритания
мвд
мигранты
нелегалы
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ЛОНДОН, 21 июн - ПРАЙМ. Около 18 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года, следует из статистики британского МВД, опубликованной в субботу на сайте правительства страны. По состоянию на 20 июня, британскую границу с 1 января пересекли 17 817 просителей убежища. В мае лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал власти страны объявить в Ла-Манше чрезвычайную ситуацию в области национальной безопасности из-за огромного потока нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
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великобритания, мвд, мигранты, нелегалы
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВД, Мигранты, нелегалы
18:57 21.06.2025 (обновлено: 18:58 21.06.2025)
 
В Великобритании назвали число прибывших в страну с начала года нелегалов

МВД: с начала года в Великобританию прибыло около 18 тысяч нелегальных мигрантов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк#Метро Лондона
#Метро Лондона - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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ЛОНДОН, 21 июн - ПРАЙМ. Около 18 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года, следует из статистики британского МВД, опубликованной в субботу на сайте правительства страны.
По состоянию на 20 июня, британскую границу с 1 января пересекли 17 817 просителей убежища.
В мае лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал власти страны объявить в Ла-Манше чрезвычайную ситуацию в области национальной безопасности из-за огромного потока нелегальных мигрантов.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Сейм Польши продлил запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам
21 мая, 12:43
 
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