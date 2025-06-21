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Венесуэльский министр рассказал об экспортном предложении для России - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Венесуэльский министр рассказал об экспортном предложении для России
Венесуэльский министр рассказал об экспортном предложении для России - 21.06.2025, ПРАЙМ
Венесуэльский министр рассказал об экспортном предложении для России
Венесуэла формирует обновлённый перечень товаров для экспорта в Россию с акцентом на продукцию с высоким потенциалом взаимодополнения, включая алкоголь,... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T16:42+0300
2025-06-21T16:42+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Венесуэла формирует обновлённый перечень товаров для экспорта в Россию с акцентом на продукцию с высоким потенциалом взаимодополнения, включая алкоголь, лекарства, туристические услуги и традиционные напитки, сообщила РИА Новости министр внешней торговли южноамериканской страны Коромото Годой. "Мы сейчас вместе работаем над определением экспортного предложения — привлекательного, взаимодополняющего. У нас действительно есть обязательство перед российским правительством и российскими властями продвигаться в этом направлении. И делать это в краткосрочной перспективе, потому что министерство (внешней торговли) было создано в январе, и одной из наших приоритетных задач стало развитие торговых отношений с Россией. Это было прямое указание президента Мадуро", - рассказала Годой в беседе на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ. По словам Годой, в качестве приоритетных направлений рассматриваются поставки венесуэльского рома, а также традиционного алкогольного напитка кокуй, производимого из агавы, и экспорт российской водки в Венесуэлу. Среди других сфер для совместной работы министр выделила фармацевтическую продукцию и совместное производство медикаментов, высокотехнологичные услуги, развитие туризма и ИТ-сотрудничество. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025
16:42 21.06.2025
 
Венесуэльский министр рассказал об экспортном предложении для России

Министр Годой: Венесуэла готовит для России расширенное экспортное предложение

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкЗдание Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Каролина Кабрал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Венесуэла формирует обновлённый перечень товаров для экспорта в Россию с акцентом на продукцию с высоким потенциалом взаимодополнения, включая алкоголь, лекарства, туристические услуги и традиционные напитки, сообщила РИА Новости министр внешней торговли южноамериканской страны Коромото Годой.
"Мы сейчас вместе работаем над определением экспортного предложения — привлекательного, взаимодополняющего. У нас действительно есть обязательство перед российским правительством и российскими властями продвигаться в этом направлении. И делать это в краткосрочной перспективе, потому что министерство (внешней торговли) было создано в январе, и одной из наших приоритетных задач стало развитие торговых отношений с Россией. Это было прямое указание президента Мадуро", - рассказала Годой в беседе на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ.
По словам Годой, в качестве приоритетных направлений рассматриваются поставки венесуэльского рома, а также традиционного алкогольного напитка кокуй, производимого из агавы, и экспорт российской водки в Венесуэлу.
Среди других сфер для совместной работы министр выделила фармацевтическую продукцию и совместное производство медикаментов, высокотехнологичные услуги, развитие туризма и ИТ-сотрудничество.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Венесуэла готовится к поставкам своей алкогольной продукции в Россию
19 июня, 19:14
 
ПМЭФ-2025
 
 
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