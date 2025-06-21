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"Дербент вино" планирует начать экспорт вина в Индию и Китай - 21.06.2025, ПРАЙМ
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"Дербент вино" планирует начать экспорт вина в Индию и Китай
"Дербент вино" планирует начать экспорт вина в Индию и Китай - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Дербент вино" планирует начать экспорт вина в Индию и Китай
Винодельня "Дербент Вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, рассматривает рынки Индии и Китая для начала поставок продукции, рассказал... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T14:43+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Винодельня "Дербент Вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, рассматривает рынки Индии и Китая для начала поставок продукции, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2025 генеральный директор компании Эмиль Омаров. "В этом году объем отгрузок предприятие планирует увеличить. Также рассматриваем рынок Индии и Китая для экспорта продукции", - рассказал он. Омаров добавил, что за 2024 год винодельня "Дербент Вино" произвела более 10 миллионов бутылок вина. "По направлению экспорта работа продолжается с Узбекистаном, куда было отправлено 14,5 тысяч бутылок винодельческой продукции, с Казахстаном – 38,3 тысячи бутылок, и с Белоруссией, куда в прошлом году было направлено 36,6 тысячи бутылок, что меньше чем в 2023 году из-за введенных там законодательных ограничений", - заключил глава компании. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, бизнес, индия, китай, вино
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, КИТАЙ, вино
14:43 21.06.2025
 
"Дербент вино" планирует начать экспорт вина в Индию и Китай

Гендиректор "Дербент вино" Омаров: компания рассматривает Индию и КНР для поставок вина

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Винодельня "Дербент Вино", один из ведущих российских производителей игристых вин, рассматривает рынки Индии и Китая для начала поставок продукции, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2025 генеральный директор компании Эмиль Омаров.
"В этом году объем отгрузок предприятие планирует увеличить. Также рассматриваем рынок Индии и Китая для экспорта продукции", - рассказал он.
Омаров добавил, что за 2024 год винодельня "Дербент Вино" произвела более 10 миллионов бутылок вина.
"По направлению экспорта работа продолжается с Узбекистаном, куда было отправлено 14,5 тысяч бутылок винодельческой продукции, с Казахстаном – 38,3 тысячи бутылок, и с Белоруссией, куда в прошлом году было направлено 36,6 тысячи бутылок, что меньше чем в 2023 году из-за введенных там законодательных ограничений", - заключил глава компании.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РОССИЯБизнесИНДИЯКИТАЙвино
 
 
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