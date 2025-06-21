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В Мордовии планируют начать промышленное производство местного вина

В Мордовии планируют начать промышленное производство местного вина - 21.06.2025, ПРАЙМ

В Мордовии планируют начать промышленное производство местного вина

Первое молодое мордовское вино из выращенного в республике винограда может быть произведено в промышленных масштабах в 2028 году, заявил РИА Новости в интервью... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T17:12+0300

2025-06-21T17:12+0300

2025-06-21T17:12+0300

экономика

бизнес

мордовия

вино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Первое молодое мордовское вино из выращенного в республике винограда может быть произведено в промышленных масштабах в 2028 году, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ глава Мордовии Артем Здунов. "Виноград - это наше новое направление. Это, наверное, самый северный виноград в Российской Федерации, который выращивается в промышленных целях. Высадили первые пробные партии в 2021 году, в этом году уже попробуем делать молодое вино. Это будет пробная партия", - сказал Здунов. На вопрос корреспондента агентства о том, когда же можно будет попробовать мордовское "божоле нуво", глава республики заявил, что придется подождать еще три года, поскольку в этом году для виноделия будет использована лишь небольшая опытная партия винограда, выращенная в Ардатовском районе. По его словам, основную высадку виноградников произвели в этом году: высажено 17,5 тысячи виноградных лоз на 10 гектарах земли. Сорта подбирали специально под Мордовию, пригласив из соседних регионов агрономов, специализирующихся на выращивании винограда. Первый урожай будет к 2028 году. "Первый, можно сказать, северный виноград. Конечно, уже только в 2028 году мы сможем об этом (выпуске вина - ред.) говорить. К 2028 году это может быть промышленное производство мордовского вина… Мы попробуем зайти на этот рынок", - сказал Здунов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, мордовия, вино