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Юрист рассказала, что грозит за возведенный не по нормативам забор - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказала, что грозит за возведенный не по нормативам забор
Юрист рассказала, что грозит за возведенный не по нормативам забор - 21.06.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала, что грозит за возведенный не по нормативам забор
Даже самый прочный забор может нести в себе правовые риски, особенно если его конструкция и расположение нарушают установленные нормы и правила. Об этом... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T03:03+0300
2025-06-21T03:03+0300
общество
елена кудерко
дача
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Даже самый прочный забор может нести в себе правовые риски, особенно если его конструкция и расположение нарушают установленные нормы и правила. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.По действующему ГОСТу, забор — это вертикальная конструкция, предназначенная для обозначения границ земельных владений либо разграничения территорий. Он не должен выходить за пределы конкретного участка земли, определенные в кадастровом реестре координат и обозначенные межевыми знаками.При возведении ограждения важно учитывать установленные ограничения.Во-первых, забор нельзя устанавливать вне границ принадлежащего владельцу участка.“Незаконное увеличение площади надела путем захвата соседних территорий считается серьезным правонарушением”, — предупреждает адвокат. Суд вправе вынести решение о демонтаже такого ограждения и освобождении самовольно занятой земли. Если на таком участке имеются постройки, они также подлежат сносу без права на восстановление и компенсацию.Во-вторых, по иску заинтересованных лиц может быть установлен сервитут, то есть право ограниченного пользования земельным участком для других лиц. Наличие установленного сервитута накладывает обязанность на собственника участка обеспечивать беспрепятственный проход или проезд третьих лиц, чьи интересы затрагиваются расположением участка.“Например, если собственность преграждает единственный путь к другим владениям или водному объекту (озеро, река), владелец обязан создать условия для свободного передвижения всех заинтересованных сторон. Отказ гарантировать доступ приведет к судебному разбирательству и соответствующему решению суда”, — объясняет эксперт.В-третьих, для садоводов и дачников существует рекомендация, установленная сводом правил "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства", согласно которой предлагается возводить заборы из прозрачных конструкций высотой от 1,2 до 1,8 метров. Хотя допускаются и другие виды визуальных барьеров, включая отсутствие ограды вообще.По словам юриста, если забор создает тень на соседний участок или отсутствует вовсе, но при этом соседний участок является заросшим или захламленным, то спор соседей также может быть разрешен в суде. Судебное решение может стать основанием для изменения конструкции, конфигурации существующего забора или его устройстве. При этом использование непрозрачной конструкции либо материала, отличающегося от рекомендованного нормативами, не предусматривает административного наказания."Тем не менее владельцам следует помнить, что любые претензии со стороны соседей, подкрепленные доказательствами нарушения прав, могут привести к серьезным последствиям вплоть до судебного разбирательства”, — заключила Елена Кудерко.
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общество , елена кудерко, дача
Общество , Елена Кудерко, дача
03:03 21.06.2025
 
Юрист рассказала, что грозит за возведенный не по нормативам забор

Адвокат Кудерко: за возведенный не по правилам забор соседи могут подать в суд

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПоселок Кузьмолово в Ленинградской области
Поселок Кузьмолово в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Даже самый прочный забор может нести в себе правовые риски, особенно если его конструкция и расположение нарушают установленные нормы и правила. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
По действующему ГОСТу, забор — это вертикальная конструкция, предназначенная для обозначения границ земельных владений либо разграничения территорий. Он не должен выходить за пределы конкретного участка земли, определенные в кадастровом реестре координат и обозначенные межевыми знаками.
При возведении ограждения важно учитывать установленные ограничения.
Во-первых, забор нельзя устанавливать вне границ принадлежащего владельцу участка.
“Незаконное увеличение площади надела путем захвата соседних территорий считается серьезным правонарушением”, — предупреждает адвокат.
Суд вправе вынести решение о демонтаже такого ограждения и освобождении самовольно занятой земли. Если на таком участке имеются постройки, они также подлежат сносу без права на восстановление и компенсацию.
Во-вторых, по иску заинтересованных лиц может быть установлен сервитут, то есть право ограниченного пользования земельным участком для других лиц. Наличие установленного сервитута накладывает обязанность на собственника участка обеспечивать беспрепятственный проход или проезд третьих лиц, чьи интересы затрагиваются расположением участка.
“Например, если собственность преграждает единственный путь к другим владениям или водному объекту (озеро, река), владелец обязан создать условия для свободного передвижения всех заинтересованных сторон. Отказ гарантировать доступ приведет к судебному разбирательству и соответствующему решению суда”, — объясняет эксперт.
В-третьих, для садоводов и дачников существует рекомендация, установленная сводом правил "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства", согласно которой предлагается возводить заборы из прозрачных конструкций высотой от 1,2 до 1,8 метров. Хотя допускаются и другие виды визуальных барьеров, включая отсутствие ограды вообще.
По словам юриста, если забор создает тень на соседний участок или отсутствует вовсе, но при этом соседний участок является заросшим или захламленным, то спор соседей также может быть разрешен в суде. Судебное решение может стать основанием для изменения конструкции, конфигурации существующего забора или его устройстве. При этом использование непрозрачной конструкции либо материала, отличающегося от рекомендованного нормативами, не предусматривает административного наказания.
"Тем не менее владельцам следует помнить, что любые претензии со стороны соседей, подкрепленные доказательствами нарушения прав, могут привести к серьезным последствиям вплоть до судебного разбирательства”, — заключила Елена Кудерко.
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