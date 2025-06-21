https://1prime.ru/20250621/zelenskiy-858751943.html

"Ничего не получит": в США снова огорчили Зеленского

"Ничего не получит": в США снова огорчили Зеленского - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Ничего не получит": в США снова огорчили Зеленского

Подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение, что Украина не получит американского вооружения из-за необходимости оказания военной помощи Израилю. | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T08:36+0300

2025-06-21T08:36+0300

2025-06-21T08:36+0300

политика

украина

владимир зеленский

всу

сша

израиль

вооружение

поставки оружия украине

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение, что Украина не получит американского вооружения из-за необходимости оказания военной помощи Израилю."У Израиля уже заканчиваются ракеты для ПВО. Как вы думаете, куда пойдет следующая поставка ракет для ПВО из Вашингтона? Точно не в Киев. Зеленский буквально умолял отправить им эти ракеты <…> но теперь он ничего не получит", — заявил он в эфире YouTube-канала Deep Dive..По словам Дэвиса, администрация президента США считает украинский конфликт уже невыгодным и использует поставки Израилю как предлог для прекращения поставок вооружений Украине.На прошлой неделе Владимир Зеленский в интервью ABC выразил обиду на США за то, что те перенаправили 20 тысяч ракет, предназначенных для ВСУ, на Ближний Восток. Газета The Wall Street Journal также сообщила о перераспределении Пентагоном взрывателей для систем ПВО американским военным на Ближнем Востоке, которые изначально предназначались для Украины. Пентагон уведомил сенатский комитет по вооруженным силам об этом решении, названном министром обороны неотложной задачей.

https://1prime.ru/20250620/zelenskiy-858729626.html

украина

сша

израиль

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украина, владимир зеленский, всу, сша, израиль, вооружение, поставки оружия украине