https://1prime.ru/20250621/zelenskiy-858752866.html

"Разложение режима": в Раде в ярости от решений Зеленского по обмену телами

"Разложение режима": в Раде в ярости от решений Зеленского по обмену телами - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Разложение режима": в Раде в ярости от решений Зеленского по обмену телами

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в превращении процесса передачи тел погибших солдат ВСУ в циничное издевательство. | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T09:26+0300

2025-06-21T09:26+0300

2025-06-21T09:33+0300

политика

украина

рада

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в превращении процесса передачи тел погибших солдат ВСУ в циничное издевательство.Как отметил депутат, действия Зеленского представляют собой кощунственное отношение к погибшим и насилие над их родными, превращая "христианскую миссию России" по обмену телами в фарс.По мнению Дмитрука, согласие Зеленского на прием тел было вызвано давлением Запада. Однако даже после этого, киевский режим продолжает скрывать правду от родственников погибших."Это про тотальное моральное разложение режима. <…> Пройдет еще немного времени и эти тела, как тысячи предыдущих, просто утилизируют в безымянных ямах, а официально так и останутся “пропавшими без вести", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.В пятницу помощник президента России Владимир Мединский сообщил о готовности России передать Киеву еще около трех тысяч тел украинских военных.Договоренность о передаче тел была достигнута на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев пытался сорвать договоренности, неожиданно перенеся приемку тел 7 июня. Процесс передачи, начавшийся 11 июня, завершился 16 июня. Россия передала Украине 6060 тел погибших украинских военных, получив взамен тела 79 погибших российских бойцов.

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украина, рада, всу, владимир зеленский