Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в IV квартале 2026 года - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/aeroflot-858815802.html
"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в IV квартале 2026 года
"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в IV квартале 2026 года - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в IV квартале 2026 года
Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года, сообщил генеральный директор компании... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:49+0300
2025-06-23T17:49+0300
экономика
бизнес
россия
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/76584/03/765840366_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_2e9cd4ed053552dfc98215f1bdb69b0f.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. "То, что мы планируем, и то, что нам подтверждает производитель - это четвертый квартал 2026 года начало эксплуатации", - сообщил Александровский в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее он рассказал, что группа "Аэрофлот" ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200.
https://1prime.ru/20250620/aeroflot-858711007.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76584/03/765840366_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_4ec2a908606dd5256c4e9b2c60d910e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
17:49 23.06.2025
 
"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в IV квартале 2026 года

"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в четвертом квартале 2026 года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Макет ближне-среднемагистрального самолета МС-21
%Макет ближне-среднемагистрального самолета МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский.
"То, что мы планируем, и то, что нам подтверждает производитель - это четвертый квартал 2026 года начало эксплуатации", - сообщил Александровский в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее он рассказал, что группа "Аэрофлот" ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200.
Самолет Ту-154м авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае соответствующего решения
20 июня, 11:02
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала