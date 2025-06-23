https://1prime.ru/20250623/aeroflot-858815802.html

"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в IV квартале 2026 года

"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в IV квартале 2026 года - 23.06.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в IV квартале 2026 года

Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года, сообщил генеральный директор компании... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T17:49+0300

2025-06-23T17:49+0300

2025-06-23T17:49+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. "То, что мы планируем, и то, что нам подтверждает производитель - это четвертый квартал 2026 года начало эксплуатации", - сообщил Александровский в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее он рассказал, что группа "Аэрофлот" ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200.

https://1prime.ru/20250620/aeroflot-858711007.html

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бизнес, россия, аэрофлот