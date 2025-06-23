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Мировые авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток
Мировые авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток - 23.06.2025, ПРАЙМ
Мировые авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток
Мировые авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T22:34+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировые авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе."В связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке Air India немедленно прекращает все полеты в этот регион, а также на Восточное побережье Северной Америки и Европы и обратно до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении авиакомпании в социальной сети X. Авиакомпания IndiGo в социальной сети X заявила, что из-за ситуации на Ближнем Востоке были изменены правила прибытия и отправления рейсов из Дубая, Дохи, Бахрейна, Даммама, Абу-Даби, Кувейта, Рас-эль-Хаймы и Тбилиси."Турецкие авиалинии" отменили запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат, заявил представитель авиакомпании Яхья Устюн.Государственная пакистанская авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) отменила рейсы в Катар, Бахрейн, Кувейт и Дубай (ОАЭ), передает агентство Reuters.Эмиратская Etihad отменила рейсы в Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.Рейсы "Аэрофлота" в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, компания не выполняет рейсы над рядом стран Ближнего Востока, следует из сообщения компании.Вооруженные силы Ирана 23 июня сообщили, что провели ракетную атаку против военной базы США в Катаре.Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности.
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Бизнес, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, ООН, Air India, МИД
Мировые авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток
Air India прекратила полеты на Ближний Восток
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировые авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток из-за обострения ситуации в регионе.
"В связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке Air India немедленно прекращает все полеты в этот регион, а также на Восточное побережье Северной Америки и Европы и обратно до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении авиакомпании в социальной сети X.
Авиакомпания IndiGo в социальной сети X заявила, что из-за ситуации на Ближнем Востоке были изменены правила прибытия и отправления рейсов из Дубая, Дохи, Бахрейна, Даммама, Абу-Даби, Кувейта, Рас-эль-Хаймы и Тбилиси.
"Турецкие авиалинии" отменили запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат, заявил представитель авиакомпании Яхья Устюн.
Государственная пакистанская авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) отменила рейсы в Катар, Бахрейн, Кувейт и Дубай (ОАЭ), передает агентство Reuters.
Эмиратская Etihad отменила рейсы в Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
Рейсы "Аэрофлота" в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, компания не выполняет рейсы над рядом стран Ближнего Востока, следует из сообщения компании.
Вооруженные силы Ирана 23 июня сообщили, что провели ракетную атаку против военной базы США в Катаре.
Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности.
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