Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/alihanov-858784791.html
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров - 23.06.2025, ПРАЙМ
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров
Доля маркировки в себестоимости товаров составляет не более 1%, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T01:51+0300
2025-06-23T01:51+0300
бизнес
экономика
россия
москва
рф
антон алиханов
минпромторг
росстат
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858784791.jpg?1750632672
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Доля маркировки в себестоимости товаров составляет не более 1%, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Судя по данным Росстата, для всех добросовестных участников рынка увеличилась рентабельность продаж… Отмечу, что эти эффекты достигнуты без ощутимого влияния на конечную цену для потребителя. По данным НИИ Минфина, доля маркировки в себестоимости составляет не более 1%", — сказал министр. Он добавил, что с момента запуска обязательной маркировки в табачной продукции рентабельность выросла на 17,9%, по упакованной воде – на 13,1%, по обуви - на 5,7%, по молочной продукции - на 3,2%. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Система уже распространяется на 16 групп товаров. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, антон алиханов, минпромторг, росстат, минфин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Росстат, Минфин
01:51 23.06.2025
 
Алиханов оценил долю маркировки в себестоимости товаров

Алиханов: доля маркировки в себестоимости товаров составляет не более 1%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Доля маркировки в себестоимости товаров составляет не более 1%, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Судя по данным Росстата, для всех добросовестных участников рынка увеличилась рентабельность продаж… Отмечу, что эти эффекты достигнуты без ощутимого влияния на конечную цену для потребителя. По данным НИИ Минфина, доля маркировки в себестоимости составляет не более 1%", — сказал министр.
Он добавил, что с момента запуска обязательной маркировки в табачной продукции рентабельность выросла на 17,9%, по упакованной воде – на 13,1%, по обуви - на 5,7%, по молочной продукции - на 3,2%.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Система уже распространяется на 16 групп товаров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРФАнтон АлихановМинпромторгРосстатМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала