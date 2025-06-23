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Силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у "Алросы"

Силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у "Алросы" - 23.06.2025, ПРАЙМ

Силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у "Алросы"

Силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница компании,... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T09:47+0300

2025-06-23T09:47+0300

2025-06-23T09:48+0300

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница компании, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "По данным следствия, в период с сентября 2024 по январь 2025 года обвиняемые с целью извлечения материальной выгоды систематически похищали высококачественное алмазное сырье в добывающей компании "Алроса" с целью его отправки контрабандой на территорию Республики Армения", - сказала она. Петренко добавила, что по данному факту в Москве расследуется уголовное дело по статьям о краже и незаконном обороте янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгметаллов, драгоценных камней либо жемчуга. "При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей задержана сотрудница компании, похищавшая алмазы, Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, выступавший посредником, а также Армен Петросян и Арман Саакян, осуществлявшие контрабанду камней", - сказала она.Сообщается, что похищенные у "Алросы" алмазы поступали в компанию, бенефициаром которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян.Официальный представитель СК РФ отметила, что задержанные уже арестованы, следствие продолжает устанавливать возможных причастных к преступлению.

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