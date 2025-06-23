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Мировая выплавка алюминия в мае выросла на 1,5% - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Мировая выплавка алюминия в мае выросла на 1,5%
Мировая выплавка алюминия в мае выросла на 1,5% - 23.06.2025, ПРАЙМ
Мировая выплавка алюминия в мае выросла на 1,5%
Мировая выплавка алюминия в мае текущего года выросла на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,25 миллиона тонн, следует из... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:24+0300
2025-06-23T16:24+0300
экономика
китай
персидский залив
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русал
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировая выплавка алюминия в мае текущего года выросла на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,25 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). В том числе страны Европы и Россия за отчетный период произвели 595 тысяч тонн алюминия, что на 1,9% выше показателя годом ранее. Кроме того, выпуск металла в Китае составил 3,74 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 2,4% больше, чем годом ранее, при этом в государствах Азии (исключая Китай и Персидский залив) - 411 тысяч тонн (рост примерно на 1%). Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) произвели в апреле 157 тысячи тонн (спад на 3,1%); Персидского залива - 521 тысяч тонн (минус 2,6%). Государства Африки увеличили выплавку алюминия на 4,6% - до 137 тысяч тонн. Предприятия Северной Америки за отчетный период сохранили выпуск металла на том же уровне, что и в прошлом году - 338 тысяч тонн, в то же время Южная Америка нарастила производство алюминия на 1,6% - до 131 тысячи тонн. Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят мировые компании по добыче бокситов, глинозема и алюминия во всех основных регионах-производителях, например Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Mitsubishi Corporation, Nippon Light Metal Holding, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.
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китай, персидский залив, rio tinto, русал, alcoa
Экономика, КИТАЙ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Rio Tinto, Русал, Alcoa
16:24 23.06.2025
 
Мировая выплавка алюминия в мае выросла на 1,5%

Международная организация IAI: мировая выплавка алюминия в мае выросла на 1,5%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасноярский алюминиевый завод компании "Русал"
Красноярский алюминиевый завод компании Русал - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировая выплавка алюминия в мае текущего года выросла на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,25 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI).
В том числе страны Европы и Россия за отчетный период произвели 595 тысяч тонн алюминия, что на 1,9% выше показателя годом ранее. Кроме того, выпуск металла в Китае составил 3,74 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 2,4% больше, чем годом ранее, при этом в государствах Азии (исключая Китай и Персидский залив) - 411 тысяч тонн (рост примерно на 1%).
Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) произвели в апреле 157 тысячи тонн (спад на 3,1%); Персидского залива - 521 тысяч тонн (минус 2,6%). Государства Африки увеличили выплавку алюминия на 4,6% - до 137 тысяч тонн.
Предприятия Северной Америки за отчетный период сохранили выпуск металла на том же уровне, что и в прошлом году - 338 тысяч тонн, в то же время Южная Америка нарастила производство алюминия на 1,6% - до 131 тысячи тонн.
Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят мировые компании по добыче бокситов, глинозема и алюминия во всех основных регионах-производителях, например Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Mitsubishi Corporation, Nippon Light Metal Holding, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
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ЭкономикаКИТАЙПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВRio TintoРусалAlcoa
 
 
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