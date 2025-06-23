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Мировая выплавка алюминия в мае выросла на 1,5%

Мировая выплавка алюминия в мае выросла на 1,5% - 23.06.2025, ПРАЙМ

Мировая выплавка алюминия в мае выросла на 1,5%

Мировая выплавка алюминия в мае текущего года выросла на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,25 миллиона тонн, следует из... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T16:24+0300

2025-06-23T16:24+0300

2025-06-23T16:24+0300

экономика

китай

персидский залив

rio tinto

русал

alcoa

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировая выплавка алюминия в мае текущего года выросла на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,25 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). В том числе страны Европы и Россия за отчетный период произвели 595 тысяч тонн алюминия, что на 1,9% выше показателя годом ранее. Кроме того, выпуск металла в Китае составил 3,74 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 2,4% больше, чем годом ранее, при этом в государствах Азии (исключая Китай и Персидский залив) - 411 тысяч тонн (рост примерно на 1%). Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) произвели в апреле 157 тысячи тонн (спад на 3,1%); Персидского залива - 521 тысяч тонн (минус 2,6%). Государства Африки увеличили выплавку алюминия на 4,6% - до 137 тысяч тонн. Предприятия Северной Америки за отчетный период сохранили выпуск металла на том же уровне, что и в прошлом году - 338 тысяч тонн, в то же время Южная Америка нарастила производство алюминия на 1,6% - до 131 тысячи тонн. Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят мировые компании по добыче бокситов, глинозема и алюминия во всех основных регионах-производителях, например Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Mitsubishi Corporation, Nippon Light Metal Holding, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.

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китай

персидский залив

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китай, персидский залив, rio tinto, русал, alcoa