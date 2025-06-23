https://1prime.ru/20250623/arest-858792026.html
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве - 23.06.2025, ПРАЙМ
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве
Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:24+0300
2025-06-23T09:24+0300
2025-06-23T09:24+0300
мошенничество
общество
белгород
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
БЕЛГОРОД, 23 июн - ПРАЙМ. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Судом 22.06 стража на 2 месяца до 20.08", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Зайнуллину вменяется статья 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
https://1prime.ru/20250616/risk-858551226.html
белгород
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , белгород, белгородская область
Мошенничество, Общество , БЕЛГОРОД, Белгородская область
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве
Вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин арестован за мошенничество
БЕЛГОРОД, 23 июн - ПРАЙМ. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом 22.06 стража на 2 месяца до 20.08", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Зайнуллину вменяется статья 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Аудиторы в США предупредили о риске мошенничества в атомной отрасли Украины