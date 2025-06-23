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Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве

Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве - 23.06.2025, ПРАЙМ

Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве

Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве,... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T09:24+0300

2025-06-23T09:24+0300

2025-06-23T09:24+0300

мошенничество

общество

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 23 июн - ПРАЙМ. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Судом 22.06 стража на 2 месяца до 20.08", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Зайнуллину вменяется статья 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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общество , белгород, белгородская область