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Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве - 23.06.2025, ПРАЙМ
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве
Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:24+0300
2025-06-23T09:24+0300
мошенничество
общество
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 июн - ПРАЙМ. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Судом 22.06 стража на 2 месяца до 20.08", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Зайнуллину вменяется статья 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
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общество , белгород, белгородская область
Мошенничество, Общество , БЕЛГОРОД, Белгородская область
09:24 23.06.2025
 
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве

Вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин арестован за мошенничество

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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БЕЛГОРОД, 23 июн - ПРАЙМ. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом 22.06 стража на 2 месяца до 20.08", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Зайнуллину вменяется статья 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
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МошенничествоОбществоБЕЛГОРОДБелгородская область
 
 
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