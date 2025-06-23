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В Армении рассказали об экспорте абрикосов в Россию

В Армении рассказали об экспорте абрикосов в Россию - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Армении рассказали об экспорте абрикосов в Россию

Порядка 366 грузовиков с абрикосами были доставлены из Армении в Россию с 1 по 20 июня, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T10:34+0300

2025-06-23T10:34+0300

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ЕРЕВАН, 23 июн - ПРАЙМ. Порядка 366 грузовиков с абрикосами были доставлены из Армении в Россию с 1 по 20 июня, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян. Ранее в этом месяце в армянском сегменте соцсетей появилась информация о задержках на российской таможне поставок абрикосов из Армении. "С 1 по 20 июня таможенную границу России пересекли 366 грузовиков с абрикосами из Армении", - написал Папоян в соцсети Facebook*. По его словам, лишь небольшое количество автомобилей было отправлено обратно из-за проблем с документами. Папоян пообещал регулярно публиковать информацию о развитии ситуации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250622/karapetyan-858778535.html

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бизнес, россия, армения, ереван, рф, facebook