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В Армении рассказали об экспорте абрикосов в Россию - 23.06.2025, ПРАЙМ
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В Армении рассказали об экспорте абрикосов в Россию
В Армении рассказали об экспорте абрикосов в Россию - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Армении рассказали об экспорте абрикосов в Россию
Порядка 366 грузовиков с абрикосами были доставлены из Армении в Россию с 1 по 20 июня, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:34+0300
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ЕРЕВАН, 23 июн - ПРАЙМ. Порядка 366 грузовиков с абрикосами были доставлены из Армении в Россию с 1 по 20 июня, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян. Ранее в этом месяце в армянском сегменте соцсетей появилась информация о задержках на российской таможне поставок абрикосов из Армении. "С 1 по 20 июня таможенную границу России пересекли 366 грузовиков с абрикосами из Армении", - написал Папоян в соцсети Facebook*. По его словам, лишь небольшое количество автомобилей было отправлено обратно из-за проблем с документами. Папоян пообещал регулярно публиковать информацию о развитии ситуации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Ереван, РФ, Facebook
10:34 23.06.2025
 
В Армении рассказали об экспорте абрикосов в Россию

Папоян: из Армении в Россию с 1 по 20 июня доставили 366 грузовиков с абрикосами

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАбрикосы в корзине
Абрикосы в корзине - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 23 июн - ПРАЙМ. Порядка 366 грузовиков с абрикосами были доставлены из Армении в Россию с 1 по 20 июня, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян.
Ранее в этом месяце в армянском сегменте соцсетей появилась информация о задержках на российской таможне поставок абрикосов из Армении.
"С 1 по 20 июня таможенную границу России пересекли 366 грузовиков с абрикосами из Армении", - написал Папоян в соцсети Facebook*.
По его словам, лишь небольшое количество автомобилей было отправлено обратно из-за проблем с документами.
Папоян пообещал регулярно публиковать информацию о развитии ситуации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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