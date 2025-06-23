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Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно
Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно - 23.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики, следует из данных торгов. | 23.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики, следует из данных торгов. Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,65%, до 3 381,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1 987,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,67%, до 23 689,13 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,24%, до 3 014,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,36%, до 8 474,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 38 354,09 пункта. Опасения на рынках были связаны с эскалацией на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану. В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июне поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше прогноза в 50,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,3 с 50,6 пункта ранее, промышленности – остался на уровне мая в 51 пункт (ожидались уровни в 50,1 пункта и 50,5 пункта соответственно). Композитный PMI Японии в июне, по предварительной оценке, увеличился до 51,4 пункта с 50,2 пункта в мае, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,7 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,5 пункта с 51 пункта, промышленности – до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, прогнозы составляли 51,5 пункта и 49,7 пункта соответственно.
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рынок, торги, индексы, иран, сша, австралия, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ИРАН, США, АВСТРАЛИЯ, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики, следует из данных торгов.
Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,65%, до 3 381,58 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1 987,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,67%, до 23 689,13 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,24%, до 3 014,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,36%, до 8 474,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 38 354,09 пункта.
Опасения на рынках были связаны с эскалацией на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану.
В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июне поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше прогноза в 50,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,3 с 50,6 пункта ранее, промышленности – остался на уровне мая в 51 пункт (ожидались уровни в 50,1 пункта и 50,5 пункта соответственно).
Композитный PMI Японии в июне, по предварительной оценке, увеличился до 51,4 пункта с 50,2 пункта в мае, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,7 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,5 пункта с 51 пункта, промышленности – до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, прогнозы составляли 51,5 пункта и 49,7 пункта соответственно.
Фондовые индексы АТР в пятницу преимущественно снизились