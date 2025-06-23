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Бабаев: страны глобального Юга ищут альтернативу евразийскому партнерству
Бабаев: страны глобального Юга ищут альтернативу евразийскому партнерству - 23.06.2025, ПРАЙМ
Бабаев: страны глобального Юга ищут альтернативу евразийскому партнерству
Сегодня многие страны глобального Юга ищут альтернативу нынешнему международному устройству в евразийском партнёрстве, заявил в интервью РИА Новости директор... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T05:55+0300
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Сегодня многие страны глобального Юга ищут альтернативу нынешнему международному устройству в евразийском партнёрстве, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
"БРИКС ведь тоже во многом основан на евразийском партнёрстве. И то, что сегодня туда стоит очередь из 30 государств, говорит о том, что страны глобального Юга ищут альтернативу современной экономической системе. Такой альтернативой и может стать Большая Евразия, где нет единого лидера, где принято уважать политические системы и национальные интересы всех сторон, где никто не навязывает правила игры", - сказал Бабаев.
Он отметил, что если России удастся создать в Евразии работающий экономический, торговый, регуляторный механизм с помощью ШОС, БРИКС и других организаций, то весь мир увидит, что это работает
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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технологии, мировая экономика, москва, евразия, ран, шос
Технологии, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ЕВРАЗИЯ, РАН, ШОС
Бабаев: страны глобального Юга ищут альтернативу евразийскому партнерству
Эксперт Бабаев: многие страны глобального Юга ищут альтернативу евразийскому партнерству
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Сегодня многие страны глобального Юга ищут альтернативу нынешнему международному устройству в евразийском партнёрстве, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
"БРИКС ведь тоже во многом основан на евразийском партнёрстве. И то, что сегодня туда стоит очередь из 30 государств, говорит о том, что страны глобального Юга ищут альтернативу современной экономической системе. Такой альтернативой и может стать Большая Евразия, где нет единого лидера, где принято уважать политические системы и национальные интересы всех сторон, где никто не навязывает правила игры", - сказал Бабаев.
Он отметил, что если России удастся создать в Евразии работающий экономический, торговый, регуляторный механизм с помощью ШОС, БРИКС и других организаций, то весь мир увидит, что это работает
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.