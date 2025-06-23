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Бабаев: страны глобального Юга ищут альтернативу евразийскому партнерству

Бабаев: страны глобального Юга ищут альтернативу евразийскому партнерству - 23.06.2025, ПРАЙМ

Бабаев: страны глобального Юга ищут альтернативу евразийскому партнерству

Сегодня многие страны глобального Юга ищут альтернативу нынешнему международному устройству в евразийском партнёрстве, заявил в интервью РИА Новости директор... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T05:55+0300

2025-06-23T05:55+0300

2025-06-23T05:55+0300

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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Сегодня многие страны глобального Юга ищут альтернативу нынешнему международному устройству в евразийском партнёрстве, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "БРИКС ведь тоже во многом основан на евразийском партнёрстве. И то, что сегодня туда стоит очередь из 30 государств, говорит о том, что страны глобального Юга ищут альтернативу современной экономической системе. Такой альтернативой и может стать Большая Евразия, где нет единого лидера, где принято уважать политические системы и национальные интересы всех сторон, где никто не навязывает правила игры", - сказал Бабаев. Он отметил, что если России удастся создать в Евразии работающий экономический, торговый, регуляторный механизм с помощью ШОС, БРИКС и других организаций, то весь мир увидит, что это работает Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, москва, евразия, ран, шос