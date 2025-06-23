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В Белоруссии со стороны резидентов наблюдается небольшой спрос на доллар

В Белоруссии со стороны резидентов наблюдается небольшой спрос на доллар - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии со стороны резидентов наблюдается небольшой спрос на доллар

Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в стране со стороны резидентов наблюдается небольшой спрос на американский... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T02:42+0300

2025-06-23T02:42+0300

2025-06-23T02:42+0300

рынок

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роман головченко

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МИНСК, 23 июн – ПРАЙМ. Председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в стране со стороны резидентов наблюдается небольшой спрос на американский доллар. "Мы не занимаемся управлением курса вот таким целенаправленным. У нас рыночное ценообразование, на основе спроса и предложения. И слабый спрос на американскую валюту также играет на ослабление курса (доллара – ред.). Я имею в виду слабый спрос в Беларуси", - сказал он, отвечая на вопрос телеканала "Беларусь 1" о снижении стоимости доллара к белорусскому рублю на 14% за год. "На торгах белорусской валютно-фондовой биржи, если брать период с начала года, доллар занял всего 16%. Юань опередил его с 22% и российский рубль - более половины. Открытый рынок, цифры красноречиво демонстрируют, что спрос на доллар небольшой", - сказал Головченко. Глава Нацбанка подчеркнул, что этот спрос влияет на курс доллара. "Я вам точно могу сказать, что мы против доллара не играем. Скорее, ситуация вызвана целым рядом факторов. Во-первых, конечно, так называемый глобальный индекс доллара. Это его котировка к международной корзине валют. Вот на данный момент … она находится на самой низкой точке за последние три года", - сказал Головченко. Он не исключил, что это может быть и целенаправленной политикой руководства США, потому что определенная девальвация национальной валюты делает более конкурентоспособными товары на международных рынках. "Может быть, таким образом стараются сделать американские товары более продаваемыми, более конкурентоспособными. Но это догадка или предположение, а есть объективные факторы. Все-таки … просто колоссальный внешний долг США, он достиг уже 37 триллионов долларов. Торговые войны, протекционизм, введение торговых пошлин, санкции, односторонние ограничения. И все эти меры в комплексе, они подрывают доверие к некогда вроде бы железобетонной резервной валюте мира", - продолжил глава белорусского Нацбанка. По его словам, ситуация может и поменяться: многое зависит от действий американских властей, от ситуации в мире.

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рынок, финансы, сша, минск, белоруссия, роман головченко, нацбанк