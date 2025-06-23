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Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану

Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно опускаются после ударов США по ядерным объектам Ирана,... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T07:56+0300

2025-06-23T07:56+0300

2025-06-23T07:56+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно опускаются после ударов США по ядерным объектам Ирана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15%, до 3 365,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1 973,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,07%, до 23 514 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,49%, до 3 006,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,39%, до 8 472,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 38 296,71 пункта. Трейдеры больше склонны к уходу от риска после действий Вашингтона на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану. В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. "Любые признаки ответных действий Ирана или угрозы Ормузскому проливу могут быстро изменить настроения и заставить рынки более агрессивно переоценивать геополитические риски", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana). Трейдеры обращают внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июне поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше прогноза в 50,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,3 с 50,6 пункта ранее, промышленности – остался на уровне мая в 51 пункт (ожидались уровни в 50,1 пункта и 50,5 пункта соответственно). Композитный PMI Японии в июне, по предварительной оценке, увеличился до 51,4 пункта с 50,2 пункта в мае, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,7 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,5 пункта с 51 пункта, промышленности – до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, прогнозы составляли 51,5 пункта и 49,7 пункта соответственно.

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рынок, торги, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi