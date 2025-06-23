Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250623/birzha-858786661.html
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно опускаются после ударов США по ядерным объектам Ирана,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T07:56+0300
2025-06-23T07:56+0300
рынок
торги
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858786661.jpg?1750654575
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно опускаются после ударов США по ядерным объектам Ирана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15%, до 3 365,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1 973,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,07%, до 23 514 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,49%, до 3 006,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,39%, до 8 472,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 38 296,71 пункта. Трейдеры больше склонны к уходу от риска после действий Вашингтона на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану. В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. "Любые признаки ответных действий Ирана или угрозы Ормузскому проливу могут быстро изменить настроения и заставить рынки более агрессивно переоценивать геополитические риски", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana). Трейдеры обращают внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июне поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше прогноза в 50,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,3 с 50,6 пункта ранее, промышленности – остался на уровне мая в 51 пункт (ожидались уровни в 50,1 пункта и 50,5 пункта соответственно). Композитный PMI Японии в июне, по предварительной оценке, увеличился до 51,4 пункта с 50,2 пункта в мае, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,7 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,5 пункта с 51 пункта, промышленности – до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, прогнозы составляли 51,5 пункта и 49,7 пункта соответственно.
иран
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынок, Торги, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
07:56 23.06.2025
 
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану

Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по ядерным объектам Ирана

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно опускаются после ударов США по ядерным объектам Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15%, до 3 365,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1 973,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,07%, до 23 514 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,49%, до 3 006,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,39%, до 8 472,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 38 296,71 пункта.
Трейдеры больше склонны к уходу от риска после действий Вашингтона на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану.
В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
"Любые признаки ответных действий Ирана или угрозы Ормузскому проливу могут быстро изменить настроения и заставить рынки более агрессивно переоценивать геополитические риски", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
Трейдеры обращают внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июне поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше прогноза в 50,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,3 с 50,6 пункта ранее, промышленности – остался на уровне мая в 51 пункт (ожидались уровни в 50,1 пункта и 50,5 пункта соответственно).
Композитный PMI Японии в июне, по предварительной оценке, увеличился до 51,4 пункта с 50,2 пункта в мае, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,7 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,5 пункта с 51 пункта, промышленности – до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, прогнозы составляли 51,5 пункта и 49,7 пункта соответственно.
 
РынокТоргиИРАНСШАВАШИНГТОНДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала