https://1prime.ru/20250623/birzha-858786661.html
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно опускаются после ударов США по ядерным объектам Ирана,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T07:56+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно опускаются после ударов США по ядерным объектам Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15%, до 3 365,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1 973,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,07%, до 23 514 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,49%, до 3 006,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,39%, до 8 472,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 38 296,71 пункта.
Трейдеры больше склонны к уходу от риска после действий Вашингтона на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану.
В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
"Любые признаки ответных действий Ирана или угрозы Ормузскому проливу могут быстро изменить настроения и заставить рынки более агрессивно переоценивать геополитические риски", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
Трейдеры обращают внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июне поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше прогноза в 50,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,3 с 50,6 пункта ранее, промышленности – остался на уровне мая в 51 пункт (ожидались уровни в 50,1 пункта и 50,5 пункта соответственно).
Композитный PMI Японии в июне, по предварительной оценке, увеличился до 51,4 пункта с 50,2 пункта в мае, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,7 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,5 пункта с 51 пункта, промышленности – до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, прогнозы составляли 51,5 пункта и 49,7 пункта соответственно.
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Рынок, Торги, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по Ирану
Биржи АТР преимущественно снижаются после ударов США по ядерным объектам Ирана
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно опускаются после ударов США по ядерным объектам Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15%, до 3 365,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1 973,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,07%, до 23 514 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,49%, до 3 006,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,39%, до 8 472,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,28%, до 38 296,71 пункта.
Трейдеры больше склонны к уходу от риска после действий Вашингтона на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану.
В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
"Любые признаки ответных действий Ирана или угрозы Ормузскому проливу могут быстро изменить настроения и заставить рынки более агрессивно переоценивать геополитические риски", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
Трейдеры обращают внимание и на макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июне поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в мае, что оказалось выше прогноза в 50,2 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 51,3 с 50,6 пункта ранее, промышленности – остался на уровне мая в 51 пункт (ожидались уровни в 50,1 пункта и 50,5 пункта соответственно).
Композитный PMI Японии в июне, по предварительной оценке, увеличился до 51,4 пункта с 50,2 пункта в мае, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,7 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,5 пункта с 51 пункта, промышленности – до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, прогнозы составляли 51,5 пункта и 49,7 пункта соответственно.