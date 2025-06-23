Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250623/chernyshov-858819216.html
На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве
На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве - 23.06.2025, ПРАЙМ
На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T18:55+0300
2025-06-23T18:55+0300
украина
москва
австрия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве. В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине. "Сообщили действующему вице-премьеру, министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ. Ведомство имени вице-премьера не называет, однако, согласно данным издания "Страна.ua", речь идет об Алексее Чернышове. По данным следствия, один из застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилого комплекса. Для этого обратился к Чернышову, который совместно с госсекретарем, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 миллиард гривен (23,9 миллиона долларов). За успешную реализацию сделки застройщик "наградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. Министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на более 14,5 миллиона гривен (346,6 тысячи долларов) Как пишет НАБУ, сейчас решается вопрос об избрании вице-премьеру меры пресечения.
https://1prime.ru/20250606/bail-858288409.html
украина
москва
австрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, австрия
УКРАИНА, МОСКВА, АВСТРИЯ
18:55 23.06.2025
 
На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве

На Украине вице-премьеру Чернышову предъявили обвинение во взяточничестве

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве.
В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине.
"Сообщили действующему вице-премьеру, министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
Ведомство имени вице-премьера не называет, однако, согласно данным издания "Страна.ua", речь идет об Алексее Чернышове.
По данным следствия, один из застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилого комплекса. Для этого обратился к Чернышову, который совместно с госсекретарем, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 миллиард гривен (23,9 миллиона долларов). За успешную реализацию сделки застройщик "наградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. Министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на более 14,5 миллиона гривен (346,6 тысячи долларов)
Как пишет НАБУ, сейчас решается вопрос об избрании вице-премьеру меры пресечения.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Суд назначил залог жене главы Антимонопольного комитета Украины
6 июня, 23:38
 
УКРАИНАМОСКВААВСТРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала