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На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве
На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве - 23.06.2025, ПРАЙМ
На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T18:55+0300
2025-06-23T18:55+0300
2025-06-23T18:55+0300
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве. В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине. "Сообщили действующему вице-премьеру, министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ. Ведомство имени вице-премьера не называет, однако, согласно данным издания "Страна.ua", речь идет об Алексее Чернышове. По данным следствия, один из застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилого комплекса. Для этого обратился к Чернышову, который совместно с госсекретарем, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 миллиард гривен (23,9 миллиона долларов). За успешную реализацию сделки застройщик "наградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. Министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на более 14,5 миллиона гривен (346,6 тысячи долларов) Как пишет НАБУ, сейчас решается вопрос об избрании вице-премьеру меры пресечения.
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украина, москва, австрия
На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве
На Украине вице-премьеру Чернышову предъявили обвинение во взяточничестве
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве.
В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине.
"Сообщили действующему вице-премьеру, министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
Ведомство имени вице-премьера не называет, однако, согласно данным издания "Страна.ua", речь идет об Алексее Чернышове.
По данным следствия, один из застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилого комплекса. Для этого обратился к Чернышову, который совместно с госсекретарем, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 миллиард гривен (23,9 миллиона долларов). За успешную реализацию сделки застройщик "наградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. Министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на более 14,5 миллиона гривен (346,6 тысячи долларов)
Как пишет НАБУ, сейчас решается вопрос об избрании вице-премьеру меры пресечения.
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