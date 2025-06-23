https://1prime.ru/20250623/chernyshov-858819216.html

На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве

На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве - 23.06.2025, ПРАЙМ

На Украине вице-премьеру предъявили обвинение во взяточничестве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T18:55+0300

2025-06-23T18:55+0300

2025-06-23T18:55+0300

украина

москва

австрия

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве. В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине. "Сообщили действующему вице-премьеру, министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ. Ведомство имени вице-премьера не называет, однако, согласно данным издания "Страна.ua", речь идет об Алексее Чернышове. По данным следствия, один из застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилого комплекса. Для этого обратился к Чернышову, который совместно с госсекретарем, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 миллиард гривен (23,9 миллиона долларов). За успешную реализацию сделки застройщик "наградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. Министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на более 14,5 миллиона гривен (346,6 тысячи долларов) Как пишет НАБУ, сейчас решается вопрос об избрании вице-премьеру меры пресечения.

https://1prime.ru/20250606/bail-858288409.html

украина

москва

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, австрия