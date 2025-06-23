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Эксперт рассказал, как погасить крупный долг за ЖКУ - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как погасить крупный долг за ЖКУ
Эксперт рассказал, как погасить крупный долг за ЖКУ - 23.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как погасить крупный долг за ЖКУ
Если накопилась серьезная задолженность за коммунальные услуги, не стоит паниковать - ситуация поправима. Главное, не затягивать и начать действовать. Ведь есть | 23.06.2025, ПРАЙМ
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недвижимость
россия
жкх
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Если накопилась серьезная задолженность за коммунальные услуги, не стоит паниковать - ситуация поправима. Главное, не затягивать и начать действовать. Ведь есть законные способы решить проблему, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Прежде всего специалист посоветовал проверить, правильно ли вам начисляют платежи. Бывает, что долг растет из-за ошибок в квитанциях."Например, в одном из случаев жительница обнаружила, что ей несколько месяцев ошибочно два раза начисляли плату за домофон. После обращения в управляющую компанию перерасчет сделали, и сумма долга уменьшилась. Вы тоже можете запросить детализацию платежей - это ваше право", - указал Бондарь.Если долг реальный и не связан с ошибкой, можно попробовать договориться о рассрочке. Коммунальщики могут пойти навстречу и разбить сумму на части. Есть примеры, когда жители смогли договориться о выплате долга в течение года, внося посильные суммы. Главное - не молчать, а написать заявление, используя ГИС ЖКХ или мобильное приложение Госуслуги Дом.Для тех, кому тяжело платить из-за маленьких доходов, есть субсидии. В большинстве регионов, если коммуналка "съедает" больше 22% семейного бюджета, можно получить помощь от государства. В некоторых регионах этот процент может быть другой. Например, в Москве порог составляет 10% от общего дохода семьи. Не забывайте про льготы. Многие даже не подозревают, что имеют право на скидки. Ветераны, инвалиды, многодетные семьи - почти в каждом регионе есть дополнительные меры поддержки. Для получения информации о доступных льготах и субсидиях на оплату ЖКХ можно воспользоваться порталом Госуслуг или сайтом ГИС ЖКХ.Если долг становится неподъемным, например, после болезни или потери работы, в крайнем случае можно рассмотреть банкротство.
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недвижимость, россия, жкх
Недвижимость, РОССИЯ, ЖКХ
02:02 23.06.2025
 
Эксперт рассказал, как погасить крупный долг за ЖКУ

Эксперт Бондарь: есть несколько способов погасить крупный долг за ЖКУ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк% Почтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
% Почтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Если накопилась серьезная задолженность за коммунальные услуги, не стоит паниковать - ситуация поправима. Главное, не затягивать и начать действовать. Ведь есть законные способы решить проблему, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Прежде всего специалист посоветовал проверить, правильно ли вам начисляют платежи. Бывает, что долг растет из-за ошибок в квитанциях.
"Например, в одном из случаев жительница обнаружила, что ей несколько месяцев ошибочно два раза начисляли плату за домофон. После обращения в управляющую компанию перерасчет сделали, и сумма долга уменьшилась. Вы тоже можете запросить детализацию платежей - это ваше право", - указал Бондарь.
Если долг реальный и не связан с ошибкой, можно попробовать договориться о рассрочке. Коммунальщики могут пойти навстречу и разбить сумму на части. Есть примеры, когда жители смогли договориться о выплате долга в течение года, внося посильные суммы. Главное - не молчать, а написать заявление, используя ГИС ЖКХ или мобильное приложение Госуслуги Дом.
Для тех, кому тяжело платить из-за маленьких доходов, есть субсидии. В большинстве регионов, если коммуналка "съедает" больше 22% семейного бюджета, можно получить помощь от государства. В некоторых регионах этот процент может быть другой. Например, в Москве порог составляет 10% от общего дохода семьи. Не забывайте про льготы. Многие даже не подозревают, что имеют право на скидки. Ветераны, инвалиды, многодетные семьи - почти в каждом регионе есть дополнительные меры поддержки. Для получения информации о доступных льготах и субсидиях на оплату ЖКХ можно воспользоваться порталом Госуслуг или сайтом ГИС ЖКХ.
Если долг становится неподъемным, например, после болезни или потери работы, в крайнем случае можно рассмотреть банкротство.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
Госдума приняла закон об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ
17 июня, 14:25
 
НедвижимостьРОССИЯЖКХ
 
 
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