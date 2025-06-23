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Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года - 23.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250623/dividendy-858807244.html
Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года - 23.06.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере 2,71 рубля на обыкновенную акцию и 6,25 рубля - на привилегированную,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T14:18+0300
2025-06-23T14:18+0300
экономика
акции
бизнес
ростелеком
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере 2,71 рубля на обыкновенную акцию и 6,25 рубля - на привилегированную, говорится в сообщении компании. "Совет директоров ПАО "Ростелеком"... принял ряд решений, связанных с проведением годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (собрание) по итогам 2024 года. ... 2. Рекомендовал собранию выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа "А" в размере 6,25 рубля на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 2,71 рубля на одну акцию", - сказано в сообщении. Совокупно предлагается выплатить 10,2 миллиарда рублей, что составляет 50% скорректированной чистой прибыли "Ростелекома" по МСФО за 2024 год. Это соответствует положениям новой дивидендной политики на 2024–2026 отчетные годы, утвержденной ранее советом директоров. Датой годового собрания акционеров утверждено 24 июля. Акционеры, имеющие право на участие в собрании, будут определены по состоянию на 1 июля 2025 года, они имеют право проголосовать заочно до 24 июля 2025 года, уточняется в сообщении.
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акции, бизнес, ростелеком
Экономика, Акции, Бизнес, Ростелеком
14:18 23.06.2025
 
Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года

Совдир "Ростелекома" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в 2,71 рубля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере 2,71 рубля на обыкновенную акцию и 6,25 рубля - на привилегированную, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров ПАО "Ростелеком"... принял ряд решений, связанных с проведением годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (собрание) по итогам 2024 года. ... 2. Рекомендовал собранию выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа "А" в размере 6,25 рубля на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 2,71 рубля на одну акцию", - сказано в сообщении.
Совокупно предлагается выплатить 10,2 миллиарда рублей, что составляет 50% скорректированной чистой прибыли "Ростелекома" по МСФО за 2024 год. Это соответствует положениям новой дивидендной политики на 2024–2026 отчетные годы, утвержденной ранее советом директоров.
Датой годового собрания акционеров утверждено 24 июля. Акционеры, имеющие право на участие в собрании, будут определены по состоянию на 1 июля 2025 года, они имеют право проголосовать заочно до 24 июля 2025 года, уточняется в сообщении.
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ЭкономикаАкцииБизнесРостелеком
 
 
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