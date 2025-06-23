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Эксперт рассказал, кто может получать две пенсии - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, кто может получать две пенсии
Эксперт рассказал, кто может получать две пенсии - 23.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кто может получать две пенсии
По общему правилу, получать две пенсии одновременно нельзя. При наличии оснований для назначения нескольких пенсий необходимо выбрать одну из них. Однако есть... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T03:03+0300
2025-06-23T03:03+0300
вадим виноградов
ниу вшэ
пенсия
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. По общему правилу, получать две пенсии одновременно нельзя. При наличии оснований для назначения нескольких пенсий необходимо выбрать одну из них. Однако есть исключения. Кто может получать две пенсии, агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, прежде всего ограничение не касается накопительной пенсии."Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий, если у пожилого человека есть соответствующие накопления", - указал эксперт.Также по действующему законодательству две пенсии могут получать некоторые категории граждан. Перечень зафиксирован в законе от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении". Среди них:
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вадим виноградов, ниу вшэ, пенсия
Вадим Виноградов, НИУ ВШЭ, пенсия
03:03 23.06.2025
 
Эксперт рассказал, кто может получать две пенсии

Профессор Виноградов: ряд граждан могут получать две пенсии

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. По общему правилу, получать две пенсии одновременно нельзя. При наличии оснований для назначения нескольких пенсий необходимо выбрать одну из них. Однако есть исключения. Кто может получать две пенсии, агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, прежде всего ограничение не касается накопительной пенсии.
"Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий, если у пожилого человека есть соответствующие накопления", - указал эксперт.
Также по действующему законодательству две пенсии могут получать некоторые категории граждан. Перечень зафиксирован в законе от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении". Среди них:
  • граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы: пенсию по инвалидности и страховую по старости;
  • участники Великой Отечественной войны: пенсию по инвалидности и страховую по старости;
  • родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и погибших в период прохождения военной службы или умерших из-за военной травмы после увольнения с военной службы: пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости (инвалидности), или пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию, или пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности);
  • вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву из-за военной травмы, не вступившие в новый брак: пенсию по случаю потери кормильца, и страховую пенсию по старости (инвалидности), или пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию, или пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности);
  • дети-инвалиды, являющиеся детьми военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших в период прохождения военной службы или умерших из-за военной травмы после увольнения с военной службы: пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности, либо страховую пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности;
  • граждане из числа космонавтов: пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.
Мужчина с полученной пенсией на почтамте в Чите - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Россиянам рассказали о грядущих индексациях пенсий
20 июня, 03:03
 
Вадим ВиноградовНИУ ВШЭпенсия
 
 
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