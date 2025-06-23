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Эксперт рассказал, кто может получать две пенсии

Эксперт рассказал, кто может получать две пенсии - 23.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто может получать две пенсии

По общему правилу, получать две пенсии одновременно нельзя. При наличии оснований для назначения нескольких пенсий необходимо выбрать одну из них. Однако есть... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T03:03+0300

2025-06-23T03:03+0300

2025-06-23T03:03+0300

вадим виноградов

ниу вшэ

пенсия

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. По общему правилу, получать две пенсии одновременно нельзя. При наличии оснований для назначения нескольких пенсий необходимо выбрать одну из них. Однако есть исключения. Кто может получать две пенсии, агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, прежде всего ограничение не касается накопительной пенсии."Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий, если у пожилого человека есть соответствующие накопления", - указал эксперт.Также по действующему законодательству две пенсии могут получать некоторые категории граждан. Перечень зафиксирован в законе от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении". Среди них:

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вадим виноградов, ниу вшэ, пенсия