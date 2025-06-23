https://1prime.ru/20250623/ekspert-858786393.html

Эксперт рассказал о шансах России вытеснить Запад в Азии

Эксперт рассказал о шансах России вытеснить Запад в Азии - 23.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о шансах России вытеснить Запад в Азии

Продукты российской креативной индустрии могут вытеснить западную культуру в Азии, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T07:16+0300

2025-06-23T07:16+0300

2025-06-23T07:16+0300

экономика

россия

мировая экономика

азия

москва

запад

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858786393.jpg?1750652216

МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Продукты российской креативной индустрии могут вытеснить западную культуру в Азии, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "У России есть хороший шанс потеснить Запад в странах Азии, продвинуть туда наши креативные индустрии. Да, у нас небольшой товарооборот с Вьетнамом и с Индонезией. Но эти страны могут быть привязаны к России именно потому, что отсюда они получают культурный продукт, очень важный для своих граждан", - сказал Бабаев. Он добавил, что современная западная цивилизация базируется на Голливуде, на западной поп-музыке, на огромной индустрии потребительских развлечений. "Это то, чему нам тоже стоит поучиться", - считает директор ИКСА.

азия

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, азия, москва, запад, ран