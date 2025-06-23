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Эксперт рассказал о шансах России вытеснить Запад в Азии - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о шансах России вытеснить Запад в Азии
Эксперт рассказал о шансах России вытеснить Запад в Азии - 23.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о шансах России вытеснить Запад в Азии
Продукты российской креативной индустрии могут вытеснить западную культуру в Азии, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T07:16+0300
2025-06-23T07:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
азия
москва
запад
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Продукты российской креативной индустрии могут вытеснить западную культуру в Азии, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "У России есть хороший шанс потеснить Запад в странах Азии, продвинуть туда наши креативные индустрии. Да, у нас небольшой товарооборот с Вьетнамом и с Индонезией. Но эти страны могут быть привязаны к России именно потому, что отсюда они получают культурный продукт, очень важный для своих граждан", - сказал Бабаев. Он добавил, что современная западная цивилизация базируется на Голливуде, на западной поп-музыке, на огромной индустрии потребительских развлечений. "Это то, чему нам тоже стоит поучиться", - считает директор ИКСА.
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россия, мировая экономика, азия, москва, запад, ран
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АЗИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, РАН
07:16 23.06.2025
 
Эксперт рассказал о шансах России вытеснить Запад в Азии

Директор ИКСА Бабаев: креативная индустрия России может вытеснить Запад в Азии

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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Продукты российской креативной индустрии могут вытеснить западную культуру в Азии, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
"У России есть хороший шанс потеснить Запад в странах Азии, продвинуть туда наши креативные индустрии. Да, у нас небольшой товарооборот с Вьетнамом и с Индонезией. Но эти страны могут быть привязаны к России именно потому, что отсюда они получают культурный продукт, очень важный для своих граждан", - сказал Бабаев.
Он добавил, что современная западная цивилизация базируется на Голливуде, на западной поп-музыке, на огромной индустрии потребительских развлечений.
"Это то, чему нам тоже стоит поучиться", - считает директор ИКСА.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАЗИЯМОСКВАЗАПАДРАН
 
 
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