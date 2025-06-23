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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана в понедельник - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана в понедельник
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана в понедельник - 23.06.2025, ПРАЙМ
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана в понедельник
Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:59+0300
2025-06-23T10:59+0300
политика
иран
брюссель
европа
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Евросоюз всегда выступал за дипломатию. Мы провели переговоры с иранским министром в пятницу. Иран был открыт для обсуждения ядерных тем и более широких вопросов безопасности, которые касаются Европы. Определенно мы должны продолжать это (обсуждение – ред.), потому что в результате должно быть дипломатическое решение в долгосрочной перспективе", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
https://1prime.ru/20250623/kallas-858795819.html
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иран, брюссель, европа, кая каллас, ес
Политика, ИРАН, Брюссель, ЕВРОПА, Кая Каллас, ЕС
10:59 23.06.2025
 
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана в понедельник

Глава дипломатии ЕС Каллас: главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана в понедельник

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Евросоюз всегда выступал за дипломатию. Мы провели переговоры с иранским министром в пятницу. Иран был открыт для обсуждения ядерных тем и более широких вопросов безопасности, которые касаются Европы. Определенно мы должны продолжать это (обсуждение – ред.), потому что в результате должно быть дипломатическое решение в долгосрочной перспективе", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Каллас предостерегла от закрытия Ормузского пролива Ираном
10:40
 
ПолитикаИРАНБрюссельЕВРОПАКая КалласЕС
 
 
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