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Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана в понедельник

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана в понедельник - 23.06.2025, ПРАЙМ

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана в понедельник

Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T10:59+0300

2025-06-23T10:59+0300

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европа

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ес

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Евросоюз всегда выступал за дипломатию. Мы провели переговоры с иранским министром в пятницу. Иран был открыт для обсуждения ядерных тем и более широких вопросов безопасности, которые касаются Европы. Определенно мы должны продолжать это (обсуждение – ред.), потому что в результате должно быть дипломатическое решение в долгосрочной перспективе", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

https://1prime.ru/20250623/kallas-858795819.html

иран

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иран, брюссель, европа, кая каллас, ес