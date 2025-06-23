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Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России - 23.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России - 23.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:39+0300
2025-06-23T13:43+0300
экономика
венгрия
словакия
ес
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Сегодня мы со Словакией приняли решение, что не поддержим принятие 18-го пакета санкций. Мы не позволим, чтобы Венгрию заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1.Он объяснил, что Будапешт и Братислава приняли такое решение, потому что параллельно ЕС хочет запретить им закупать выгодную и надежную российскую энергию.Министр напомнил, что летом 2022 года Венгрия и Словакия получили исключение на покупку нефти и газа из России, теперь ЕС хочет попытаться обойти собственное единогласное решение и методом квалифицированного большинства отменить это исключение, что для Будапешта и Братиславы "совершенно неприемлемо".
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венгрия, словакия, ес
Экономика, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕС
13:39 23.06.2025 (обновлено: 13:43 23.06.2025)
 
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

Сийярто: Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня мы со Словакией приняли решение, что не поддержим принятие 18-го пакета санкций. Мы не позволим, чтобы Венгрию заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
Он объяснил, что Будапешт и Братислава приняли такое решение, потому что параллельно ЕС хочет запретить им закупать выгодную и надежную российскую энергию.
Министр напомнил, что летом 2022 года Венгрия и Словакия получили исключение на покупку нефти и газа из России, теперь ЕС хочет попытаться обойти собственное единогласное решение и методом квалифицированного большинства отменить это исключение, что для Будапешта и Братиславы "совершенно неприемлемо".
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
В оргкомитете ПМЭФ заявили о провале антироссийских санкций
21 июня, 14:46
 
ЭкономикаВЕНГРИЯСЛОВАКИЯЕС
 
 
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