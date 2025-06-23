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Евро дешевеет к доллару на данных из еврозоны

Евро дешевеет к доллару на данных из еврозоны - 23.06.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару на данных из еврозоны

Курс евро к доллару в понедельник днем уменьшается после публикации экономических данных из еврозоны, рынки следят за геополитической ситуацией, свидетельствуют | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:18+0300

2025-06-23T12:18+0300

2025-06-23T12:18+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем уменьшается после публикации экономических данных из еврозоны, рынки следят за геополитической ситуацией, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1459 доллара с 1,1523 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,82 иены с уровня прошлого закрытия 146,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,67% - до 99,37 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне остался на уровне мая в 50,2 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 50,5 пункта. В то же время PMI услуг еврозоны ожидаемо вырос до 50 пунктов, а PMI промышленности - сохранился на отметке в 49,4 пункта вместо ожидаемого роста. Внимание трейдеров сосредоточено вокруг ситуации на Ближнем Востоке после ударов Вашингтона по Ирану. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Трейдеры ожидают ответных действий Ирана.

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рынок, торги, иран, сша, вашингтон, pmi