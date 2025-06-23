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Евро дешевеет к доллару на данных из еврозоны - 23.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250623/evro--858800315.html
Евро дешевеет к доллару на данных из еврозоны
Евро дешевеет к доллару на данных из еврозоны - 23.06.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару на данных из еврозоны
Курс евро к доллару в понедельник днем уменьшается после публикации экономических данных из еврозоны, рынки следят за геополитической ситуацией, свидетельствуют | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:18+0300
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экономика
рынок
торги
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сша
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем уменьшается после публикации экономических данных из еврозоны, рынки следят за геополитической ситуацией, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1459 доллара с 1,1523 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,82 иены с уровня прошлого закрытия 146,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,67% - до 99,37 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне остался на уровне мая в 50,2 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 50,5 пункта. В то же время PMI услуг еврозоны ожидаемо вырос до 50 пунктов, а PMI промышленности - сохранился на отметке в 49,4 пункта вместо ожидаемого роста. Внимание трейдеров сосредоточено вокруг ситуации на Ближнем Востоке после ударов Вашингтона по Ирану. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Трейдеры ожидают ответных действий Ирана.
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рынок, торги, иран, сша, вашингтон, pmi
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, PMI
12:18 23.06.2025
 
Евро дешевеет к доллару на данных из еврозоны

Курс евро к доллару снижается после публикации экономических данных из еврозоны

© fotolia.com / ug%Банкноты евро
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© fotolia.com / ug
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем уменьшается после публикации экономических данных из еврозоны, рынки следят за геополитической ситуацией, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1459 доллара с 1,1523 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,82 иены с уровня прошлого закрытия 146,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,67% - до 99,37 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне остался на уровне мая в 50,2 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 50,5 пункта.
В то же время PMI услуг еврозоны ожидаемо вырос до 50 пунктов, а PMI промышленности - сохранился на отметке в 49,4 пункта вместо ожидаемого роста.
Внимание трейдеров сосредоточено вокруг ситуации на Ближнем Востоке после ударов Вашингтона по Ирану. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Трейдеры ожидают ответных действий Ирана.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене
20 июня, 17:54
 
ЭкономикаРынокТоргиИРАНСШАВАШИНГТОНPMI
 
 
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