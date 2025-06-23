https://1prime.ru/20250623/evropa-858807955.html

СМИ: ЕС боится показать России слабость, обсуждая с США свою безопасность

СМИ: ЕС боится показать России слабость, обсуждая с США свою безопасность - 23.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС боится показать России слабость, обсуждая с США свою безопасность

Страны Европы не хотят публично обсуждать вопрос меньшего участия США в безопасности континента, чтобы не показывать свою слабость перед Россией, пишет издание... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T14:34+0300

2025-06-23T14:34+0300

2025-06-23T14:34+0300

политика

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Страны Европы не хотят публично обсуждать вопрос меньшего участия США в безопасности континента, чтобы не показывать свою слабость перед Россией, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. "Есть много причин, по которым (европейские - ред.) столицы не хотят рассматривать будущее с меньшим участием Америки в безопасности Европы. Даже разговоры об этом публично могут создать образ слабости перед (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - говорится в сообщении. Как пишет издание, во многих европейских столицах "неохотно затрагивают тему" того, что США могут оказаться для Европы ненадёжным союзником. При этом, согласно Politico, многие европейцы надеются, что президент США Дональд Трамп вернёт трансатлантические отношения "к привычной модели прошлых десятилетий". Как ранее сообщала газета Financial Times, европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне они с помощью обещаний об увеличении трат на оборону смогут убедить США не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил в регионе. Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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европа, сша, дональд трамп, пит хегсет, нато