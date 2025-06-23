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ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"

ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго" - 23.06.2025, ПРАЙМ

ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию и возбудила дело на "РИР Энерго", оценит... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T13:08+0300

2025-06-23T13:08+0300

2025-06-23T13:08+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию и возбудила дело на "РИР Энерго", оценит действия компании при обеспечении теплом потребителей Ефремовской ТЭЦ в Тульской области, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию. Служба возбудила дело в отношении АО "РИР Энерго", - сказано в сообщении. Там добавили, что эта компания занимает доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения. В процессе рассмотрения дела служба даст оценку действиям АО "РИР Энерго" на предмет включения в цены на тепловую энергию экономически необоснованных расходов для потребителей Ефремовской ТЭЦ. АО "РИР Энерго" (входит в АО "Росатом Инфраструктурные решения", дивизион госкорпорации "Росатом") занимается производством и реализацией на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производством, транспортировкой и реализацией тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей Центрального федерального округа в тепловой энергии, работает в 10 субъектах РФ. В ее состав входят 19 электростанций и 245 котельных, суммарная электрическая мощность - 2,82 ГВт, суммарная тепловая мощность - 13 747 Гкал/час. До 29 апреля 2025 года называлась АО "Квадра".

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россия, рф, тульская область, росатом