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ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго" - 23.06.2025, ПРАЙМ
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ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"
ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго" - 23.06.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию и возбудила дело на "РИР Энерго", оценит... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:08+0300
2025-06-23T13:08+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию и возбудила дело на "РИР Энерго", оценит действия компании при обеспечении теплом потребителей Ефремовской ТЭЦ в Тульской области, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию. Служба возбудила дело в отношении АО "РИР Энерго", - сказано в сообщении. Там добавили, что эта компания занимает доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения. В процессе рассмотрения дела служба даст оценку действиям АО "РИР Энерго" на предмет включения в цены на тепловую энергию экономически необоснованных расходов для потребителей Ефремовской ТЭЦ. АО "РИР Энерго" (входит в АО "Росатом Инфраструктурные решения", дивизион госкорпорации "Росатом") занимается производством и реализацией на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производством, транспортировкой и реализацией тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей Центрального федерального округа в тепловой энергии, работает в 10 субъектах РФ. В ее состав входят 19 электростанций и 245 котельных, суммарная электрическая мощность - 2,82 ГВт, суммарная тепловая мощность - 13 747 Гкал/час. До 29 апреля 2025 года называлась АО "Квадра".
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россия, рф, тульская область, росатом
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Тульская область, Росатом
13:08 23.06.2025
 
ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"

ФАС выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию и возбудила дело на "РИР Энерго", оценит действия компании при обеспечении теплом потребителей Ефремовской ТЭЦ в Тульской области, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию. Служба возбудила дело в отношении АО "РИР Энерго", - сказано в сообщении.
Там добавили, что эта компания занимает доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения. В процессе рассмотрения дела служба даст оценку действиям АО "РИР Энерго" на предмет включения в цены на тепловую энергию экономически необоснованных расходов для потребителей Ефремовской ТЭЦ.
АО "РИР Энерго" (входит в АО "Росатом Инфраструктурные решения", дивизион госкорпорации "Росатом") занимается производством и реализацией на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производством, транспортировкой и реализацией тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей Центрального федерального округа в тепловой энергии, работает в 10 субъектах РФ. В ее состав входят 19 электростанций и 245 котельных, суммарная электрическая мощность - 2,82 ГВт, суммарная тепловая мощность - 13 747 Гкал/час. До 29 апреля 2025 года называлась АО "Квадра".
%Здание ФАС России. Архив - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик
09:10
 
ЭнергетикаРОССИЯРФТульская областьРосатом
 
 
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