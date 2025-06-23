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ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"
ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго" - 23.06.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию и возбудила дело на "РИР Энерго", оценит... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:08+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию и возбудила дело на "РИР Энерго", оценит действия компании при обеспечении теплом потребителей Ефремовской ТЭЦ в Тульской области, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию. Служба возбудила дело в отношении АО "РИР Энерго", - сказано в сообщении. Там добавили, что эта компания занимает доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения. В процессе рассмотрения дела служба даст оценку действиям АО "РИР Энерго" на предмет включения в цены на тепловую энергию экономически необоснованных расходов для потребителей Ефремовской ТЭЦ. АО "РИР Энерго" (входит в АО "Росатом Инфраструктурные решения", дивизион госкорпорации "Росатом") занимается производством и реализацией на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производством, транспортировкой и реализацией тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей Центрального федерального округа в тепловой энергии, работает в 10 субъектах РФ. В ее состав входят 19 электростанций и 245 котельных, суммарная электрическая мощность - 2,82 ГВт, суммарная тепловая мощность - 13 747 Гкал/час. До 29 апреля 2025 года называлась АО "Квадра".
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россия, рф, тульская область, росатом
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Тульская область, Росатом
ФАС выявила признаки монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"
ФАС выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию "РИР Энерго"
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию и возбудила дело на "РИР Энерго", оценит действия компании при обеспечении теплом потребителей Ефремовской ТЭЦ в Тульской области, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила признаки установления монопольно высокой цены на теплоэнергию. Служба возбудила дело в отношении АО "РИР Энерго", - сказано в сообщении.
Там добавили, что эта компания занимает доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения. В процессе рассмотрения дела служба даст оценку действиям АО "РИР Энерго" на предмет включения в цены на тепловую энергию экономически необоснованных расходов для потребителей Ефремовской ТЭЦ.
АО "РИР Энерго" (входит в АО "Росатом Инфраструктурные решения", дивизион госкорпорации "Росатом") занимается производством и реализацией на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производством, транспортировкой и реализацией тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей Центрального федерального округа в тепловой энергии, работает в 10 субъектах РФ. В ее состав входят 19 электростанций и 245 котельных, суммарная электрическая мощность - 2,82 ГВт, суммарная тепловая мощность - 13 747 Гкал/час. До 29 апреля 2025 года называлась АО "Квадра".
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