https://1prime.ru/20250623/fas-858791139.html

ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик

ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик - 23.06.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи" в рамках международного... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T09:10+0300

2025-06-23T09:10+0300

2025-06-23T09:10+0300

бизнес

россия

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/img/82732/76/827327646_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_687facad4aa8e5bb5f5651a4153d6dd2.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Лакосамид", она на 18% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат", сообщили в ведомстве. "Речь идет о первом отечественном дженерике "Лакосамид-АйПи" в рамках МНН "Лакосамид". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат" в среднем на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за 14 таблеток дженерика "Лакосамид-АйПи" в дозировке 50 миллиграммов согласована на уровне 175 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного лекарственного препарата "Вимпат" составляет 213 рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://1prime.ru/20250621/fas-858761340.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, здоровье