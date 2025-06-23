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ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик - 23.06.2025, ПРАЙМ
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ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик
ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик - 23.06.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи" в рамках международного... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:10+0300
2025-06-23T09:10+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Лакосамид", она на 18% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат", сообщили в ведомстве. "Речь идет о первом отечественном дженерике "Лакосамид-АйПи" в рамках МНН "Лакосамид". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат" в среднем на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за 14 таблеток дженерика "Лакосамид-АйПи" в дозировке 50 миллиграммов согласована на уровне 175 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного лекарственного препарата "Вимпат" составляет 213 рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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бизнес, россия, здоровье
Бизнес, РОССИЯ, Здоровье
09:10 23.06.2025
 
ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик

ФАС согласовала цену на противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи"

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк%Здание ФАС России. Архив
%Здание ФАС России. Архив - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Лакосамид", она на 18% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат", сообщили в ведомстве.
"Речь идет о первом отечественном дженерике "Лакосамид-АйПи" в рамках МНН "Лакосамид". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат" в среднем на 18%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цена за 14 таблеток дженерика "Лакосамид-АйПи" в дозировке 50 миллиграммов согласована на уровне 175 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного лекарственного препарата "Вимпат" составляет 213 рублей.
Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
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