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Fesco ожидает снижения импортных поставок грузов в Россию на 5%

Fesco ожидает снижения импортных поставок грузов в Россию на 5% - 23.06.2025, ПРАЙМ

Fesco ожидает снижения импортных поставок грузов в Россию на 5%

Транспортная группа Fesco ожидает снижения импортных поставок грузов в России на 5% в текущем году по отношению к показателем 2024 года, рассказал журналистам... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T17:03+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco ожидает снижения импортных поставок грузов в России на 5% в текущем году по отношению к показателем 2024 года, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках ПМЭФ-2025. "Мы считаем, что 2025 год будет чуть меньше по объемам, чем 2024 год, на около 5% в целом", - ответил он на вопрос журналистом о том, на сколько ожидается снижение импорта в РФ по итогам года. Маслов добавил, что в целом снижение распределяется по бассейнам неравномерно. Так, на Дальнем Востоке падение импорта составило 20% по отношению к началу 2024 года, а вот на юге и северо-западе идет рост в 15-20%, в зависимости от направления. "Рынок, по нашей оценке, возвращается в нормальную ситуацию, ажиотаж, который был последние два года в отправках только на Дальний Восток, он сейчас уходит. Грузопоток нормально распределяется между всеми направлениями", – пояснил Маслов. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Петербургский международный экономический форум состоялся с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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бизнес, россия, дальний восток, рф, fesco