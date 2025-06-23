Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/finlyandiya--858815961.html
Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро
Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро - 23.06.2025, ПРАЙМ
Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро
Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро, сообщает в понедельник министерство обороны Финляндии. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:56+0300
2025-06-23T17:56+0300
экономика
мировая экономика
украина
хельсинки
киев
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро, сообщает в понедельник министерство обороны Финляндии. "Финляндия направит 29-й пакет военной помощи Украине… По оценкам, стоимость обновления средств, включенных в поставку, обойдется Финляндии примерно в 143 миллиона евро", - говорится в сообщении ведомства. Содержание, сроки и способ доставки пакета, как и всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает по соображениям безопасности. Как уточняет минобороны, решение по этому вопросу готовится для принятия правительством и президентом республики. По данным ведомства, в новый пакет впервые войдут поставки финской оборонной промышленности, заказанные в рамках программы финского минобороны. В феврале 2025 года минобороны Финляндии объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250623/hawk-858792826.html
украина
хельсинки
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, хельсинки, киев, нато
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Хельсинки, Киев, НАТО
17:56 23.06.2025
 
Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро

МО Финляндии: страна направит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро, сообщает в понедельник министерство обороны Финляндии.
"Финляндия направит 29-й пакет военной помощи Украине… По оценкам, стоимость обновления средств, включенных в поставку, обойдется Финляндии примерно в 143 миллиона евро", - говорится в сообщении ведомства.
Содержание, сроки и способ доставки пакета, как и всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает по соображениям безопасности.
Как уточняет минобороны, решение по этому вопросу готовится для принятия правительством и президентом республики. По данным ведомства, в новый пакет впервые войдут поставки финской оборонной промышленности, заказанные в рамках программы финского минобороны.
В феврале 2025 года минобороны Финляндии объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
В Финляндии начались тренировочные полеты реактивных самолетов Hawk
09:48
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАХельсинкиКиевНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала