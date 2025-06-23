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Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро

Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро - 23.06.2025, ПРАЙМ

Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро

Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро, сообщает в понедельник министерство обороны Финляндии. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T17:56+0300

2025-06-23T17:56+0300

2025-06-23T17:56+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Финляндия выделит Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро, сообщает в понедельник министерство обороны Финляндии. "Финляндия направит 29-й пакет военной помощи Украине… По оценкам, стоимость обновления средств, включенных в поставку, обойдется Финляндии примерно в 143 миллиона евро", - говорится в сообщении ведомства. Содержание, сроки и способ доставки пакета, как и всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает по соображениям безопасности. Как уточняет минобороны, решение по этому вопросу готовится для принятия правительством и президентом республики. По данным ведомства, в новый пакет впервые войдут поставки финской оборонной промышленности, заказанные в рамках программы финского минобороны. В феврале 2025 года минобороны Финляндии объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, хельсинки, киев, нато