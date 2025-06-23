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Все крупные российские банки снизили ставки по вкладам - 23.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250623/finuslugi-858813124.html
Все крупные российские банки снизили ставки по вкладам
Все крупные российские банки снизили ставки по вкладам - 23.06.2025, ПРАЙМ
Все крупные российские банки снизили ставки по вкладам
Все крупные российские банки из топ-20 снизили ставки по вкладам после последнего заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщает... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:01+0300
2025-06-23T17:01+0300
экономика
финансы
банки
рф
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Все крупные российские банки из топ-20 снизили ставки по вкладам после последнего заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Июньское заседание по ключевой ставке, на котором было принято решение снизить ее уровень до 20%, повлекло самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения… Реакция банков была практически единодушной: ставки по вкладам к настоящему моменту упали в 20 банках из топ-20", - говорится в сообщении. Единственное повышение – на 0,5 процентного пункта по трехмесячному вкладу – зафиксировано в одном из банков наряду со снижением ставок по другим вкладам, добавляет в пресс-релизе. "В среднем ставки после минувшего заседания Банка России упали на 0,81-1,22 процентного пункта, а с начала 2025 года – на 2,75-3,81 процентного пункта. По состоянию на 23 июня 2025 года, средняя ставка по трехмесячным вкладам без специальных условий в топ-20 банках составила 18,77%, по полугодовым депозитам – 18,08%, по годовым – 17,29%. Максимальные предлагаемые ставки составляют 20,50%, 19,30%, 19,50% соответственно. Минимальные ставки – 17,20%, 16,33% и 14,68%", - также отмечается там. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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финансы, банки, рф, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Банк России
17:01 23.06.2025
 
Все крупные российские банки снизили ставки по вкладам

"Финуслуги": все крупные российские банки снизили ставки по вкладам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Все крупные российские банки из топ-20 снизили ставки по вкладам после последнего заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Июньское заседание по ключевой ставке, на котором было принято решение снизить ее уровень до 20%, повлекло самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения… Реакция банков была практически единодушной: ставки по вкладам к настоящему моменту упали в 20 банках из топ-20", - говорится в сообщении.
Единственное повышение – на 0,5 процентного пункта по трехмесячному вкладу – зафиксировано в одном из банков наряду со снижением ставок по другим вкладам, добавляет в пресс-релизе.
"В среднем ставки после минувшего заседания Банка России упали на 0,81-1,22 процентного пункта, а с начала 2025 года – на 2,75-3,81 процентного пункта. По состоянию на 23 июня 2025 года, средняя ставка по трехмесячным вкладам без специальных условий в топ-20 банках составила 18,77%, по полугодовым депозитам – 18,08%, по годовым – 17,29%. Максимальные предлагаемые ставки составляют 20,50%, 19,30%, 19,50% соответственно. Минимальные ставки – 17,20%, 16,33% и 14,68%", - также отмечается там.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Годовые вклады в России лидируют по темпам снижения ставок
20 июня, 15:33
 
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