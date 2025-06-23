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Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник - 23.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250623/fyuchersy--858803436.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник
Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник - 23.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут на фоне некоторого ослабления рисков по поводу возможного ответа Ирана на удары США,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынок
торги
индексы
иран
сша
ормузский пролив
nasdaq composite
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут на фоне некоторого ослабления рисков по поводу возможного ответа Ирана на удары США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08% - до 42 551 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,24%, до 21 896,25 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,22%, до 6 031 пункта. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Вмешательство США вызвало опасения по поводу эскалации конфликта. Так, парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Трейдеры ожидают ответных действий Ирана. "Ключевой момент заключается в том, будет ли закрыт Ормузский пролив. Это не наш главный сценарий. Развитие конфликта в ближайшие дни и недели будет держать рынок в диапазоне", - приводит агентство Блумберг мнение главы европейского отдела стратегий Santander Asset Management Франциско Симона (Francisco Simon).
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рынок, торги, индексы, иран, сша, ормузский пролив, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ИРАН, США, Ормузский пролив, Nasdaq Composite
12:54 23.06.2025 (обновлено: 12:55 23.06.2025)
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут на геополитической ситуации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут на фоне некоторого ослабления рисков по поводу возможного ответа Ирана на удары США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08% - до 42 551 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,24%, до 21 896,25 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 6 031 пункта.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Вмешательство США вызвало опасения по поводу эскалации конфликта. Так, парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Трейдеры ожидают ответных действий Ирана.
"Ключевой момент заключается в том, будет ли закрыт Ормузский пролив. Это не наш главный сценарий. Развитие конфликта в ближайшие дни и недели будет держать рынок в диапазоне", - приводит агентство Блумберг мнение главы европейского отдела стратегий Santander Asset Management Франциско Симона (Francisco Simon).
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу
20 июня, 14:09
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыИРАНСШАОрмузский проливNasdaq Composite
 
 
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