https://1prime.ru/20250623/fyuchersy--858803436.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник

Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник - 23.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут на фоне некоторого ослабления рисков по поводу возможного ответа Ирана на удары США,... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:54+0300

2025-06-23T12:54+0300

2025-06-23T12:55+0300

экономика

рынок

торги

индексы

иран

сша

ормузский пролив

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник растут на фоне некоторого ослабления рисков по поводу возможного ответа Ирана на удары США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08% - до 42 551 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,24%, до 21 896,25 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 6 031 пункта. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Вмешательство США вызвало опасения по поводу эскалации конфликта. Так, парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Трейдеры ожидают ответных действий Ирана. "Ключевой момент заключается в том, будет ли закрыт Ормузский пролив. Это не наш главный сценарий. Развитие конфликта в ближайшие дни и недели будет держать рынок в диапазоне", - приводит агентство Блумберг мнение главы европейского отдела стратегий Santander Asset Management Франциско Симона (Francisco Simon).

https://1prime.ru/20250620/uoll-strit-858726445.html

иран

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, иран, сша, ормузский пролив, nasdaq composite