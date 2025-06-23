https://1prime.ru/20250623/germaniya-858803234.html

СМИ: ФРГ требует от США дорожную карту вывода американских войск из Европы

СМИ: ФРГ требует от США дорожную карту вывода американских войск из Европы - 23.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: ФРГ требует от США дорожную карту вывода американских войск из Европы

Министр обороны Германии Борис Писториус в последние месяцы безуспешно требовал от главы Пентагона Пита Хегсета предоставить дорожную карту вывода американских... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:53+0300

2025-06-23T12:53+0300

2025-06-23T12:53+0300

политика

сша

европа

пит хегсет

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус в последние месяцы безуспешно требовал от главы Пентагона Пита Хегсета предоставить дорожную карту вывода американских войск из Европы, чтобы лучше представлять перспективы перевооружения, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. По словам источников, американские чиновники пока не предоставили союзникам в Европе ни официального плана, ни сроков перемещения своих сил. Как сообщается, без этой информации европейские лидеры, планирующие увеличить расходы на вооружения, не понимают, какая часть американских ресурсов потребует замену в первую очередь. Писториус утверждает, что дорожная карта необходима, чтобы избежать внезапного и потенциально опасного вывода войск США. "У всех нас есть травма из Афганистана", — заявил газете высокопоставленный немецкий источник, имея в виду экстренный вывод войск США из страны в 2021 году. Издание отмечает, что эта попытка получить четкие сроки и приоритеты по замене американских военных активов вызвала раздражение в других столицах НАТО. Там считают, что давление на США с требованием уточнить график вывода войск может создать эффект "самосбывающегося пророчества" Как ранее сообщала Financial Times, европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне они с помощью обещаний об увеличении трат на оборону смогут убедить США не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил в регионе. Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге.

https://1prime.ru/20250621/matvienko-858758447.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, европа, пит хегсет, нато