https://1prime.ru/20250623/germaniya-858803234.html
СМИ: ФРГ требует от США дорожную карту вывода американских войск из Европы
СМИ: ФРГ требует от США дорожную карту вывода американских войск из Европы - 23.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: ФРГ требует от США дорожную карту вывода американских войск из Европы
Министр обороны Германии Борис Писториус в последние месяцы безуспешно требовал от главы Пентагона Пита Хегсета предоставить дорожную карту вывода американских... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:53+0300
2025-06-23T12:53+0300
2025-06-23T12:53+0300
политика
сша
европа
пит хегсет
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус в последние месяцы безуспешно требовал от главы Пентагона Пита Хегсета предоставить дорожную карту вывода американских войск из Европы, чтобы лучше представлять перспективы перевооружения, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. По словам источников, американские чиновники пока не предоставили союзникам в Европе ни официального плана, ни сроков перемещения своих сил. Как сообщается, без этой информации европейские лидеры, планирующие увеличить расходы на вооружения, не понимают, какая часть американских ресурсов потребует замену в первую очередь. Писториус утверждает, что дорожная карта необходима, чтобы избежать внезапного и потенциально опасного вывода войск США. "У всех нас есть травма из Афганистана", — заявил газете высокопоставленный немецкий источник, имея в виду экстренный вывод войск США из страны в 2021 году. Издание отмечает, что эта попытка получить четкие сроки и приоритеты по замене американских военных активов вызвала раздражение в других столицах НАТО. Там считают, что давление на США с требованием уточнить график вывода войск может создать эффект "самосбывающегося пророчества" Как ранее сообщала Financial Times, европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне они с помощью обещаний об увеличении трат на оборону смогут убедить США не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил в регионе. Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге.
https://1prime.ru/20250621/matvienko-858758447.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, пит хегсет, нато
Политика, США, ЕВРОПА, Пит Хегсет, НАТО
СМИ: ФРГ требует от США дорожную карту вывода американских войск из Европы
FT: Германия требует от США дорожную карту вывода американских войск из Европы
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус в последние месяцы безуспешно требовал от главы Пентагона Пита Хегсета предоставить дорожную карту вывода американских войск из Европы, чтобы лучше представлять перспективы перевооружения, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, американские чиновники пока не предоставили союзникам в Европе ни официального плана, ни сроков перемещения своих сил. Как сообщается, без этой информации европейские лидеры, планирующие увеличить расходы на вооружения, не понимают, какая часть американских ресурсов потребует замену в первую очередь.
Писториус утверждает, что дорожная карта необходима, чтобы избежать внезапного и потенциально опасного вывода войск США.
"У всех нас есть травма из Афганистана", — заявил газете высокопоставленный немецкий источник, имея в виду экстренный вывод войск США из страны в 2021 году.
Издание отмечает, что эта попытка получить четкие сроки и приоритеты по замене американских военных активов вызвала раздражение в других столицах НАТО. Там считают, что давление на США с требованием уточнить график вывода войск может создать эффект "самосбывающегося пророчества"
Как ранее сообщала Financial Times, европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне они с помощью обещаний об увеличении трат на оборону смогут убедить США не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил в регионе. Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге.
Матвиенко назвала недальновидной политику ЕС в отношении России