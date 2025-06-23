https://1prime.ru/20250623/grossi-858802073.html
МАГАТЭ не может оценить ущерб на иранском Фордо, заявил Гросси
МАГАТЭ не может оценить ущерб на иранском Фордо, заявил Гросси - 23.06.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ не может оценить ущерб на иранском Фордо, заявил Гросси
МАГАТЭ пока не может оценить ущерб на иранском Фордо, но предполагает серьезные разрушения из-за мощных взрывов и чувствительности центрифуг, заявил гендиректор | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:32+0300
2025-06-23T12:32+0300
2025-06-23T12:32+0300
политика
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ пока не может оценить ущерб на иранском Фордо, но предполагает серьезные разрушения из-за мощных взрывов и чувствительности центрифуг, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии в полной мере оценить ущерб, нанесенный подземным объектам в Фордо. Учитывая использованную взрывчатку и чрезвычайно чувствительную к вибрации природу центрифуг, ожидается, что был нанесен очень значительный ущерб", - заявил Гросси на совете МАГАТЭ по теме ударов США. Его заявление приводится на сайте организации. "МАГАТЭ не известно о каких-либо новых атаках на ядерные объекты Ирана после тех, что произошли в воскресенье утром", - добавил он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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иран, сша, рафаэль гросси, магатэ
Политика, ИРАН, США, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
МАГАТЭ не может оценить ущерб на иранском Фордо, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ не может оценить ущерб на иранском Фордо из-за мощных взрывов
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. МАГАТЭ пока не может оценить ущерб на иранском Фордо, но предполагает серьезные разрушения из-за мощных взрывов и чувствительности центрифуг, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии в полной мере оценить ущерб, нанесенный подземным объектам в Фордо. Учитывая использованную взрывчатку и чрезвычайно чувствительную к вибрации природу центрифуг, ожидается, что был нанесен очень значительный ущерб", - заявил Гросси на совете МАГАТЭ по теме ударов США. Его заявление приводится на сайте организации.
"МАГАТЭ не известно о каких-либо новых атаках на ядерные объекты Ирана после тех, что произошли в воскресенье утром", - добавил он.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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