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Гуров допустил проведение детского "Интервидения"

Гуров допустил проведение детского "Интервидения" - 23.06.2025, ПРАЙМ

Гуров допустил проведение детского "Интервидения"

C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил возможность... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T03:30+0300

2025-06-23T03:30+0300

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил возможность проведения детского "Интервидения", отметив, что в стране много активных детей. "Я думаю, что сейчас попробуют, но ничего не мешает (провести детский конкурс "Интервидение" - ред.). У нас много активных детей, это абсолютно возможно. Но считаю, что это поступательное движение. Сейчас пройдет интервидение, а дальше будет видно", - сказал Гуров, отвечая на вопрос о возможности создания детского трека конкурса "Интервидение". Кроме того, он рассказал, что уже около одной тысячи молодых людей подали заявки на участие в "Интервидении" в качестве волонтеров. "Также мы предполагаем на всех наших форумах, на всех молодежных площадках, что у нас будет возможность трансляции, создания фанзон для "Интервидения", - добавил Гуров. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступил информационным партнером форума.

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бизнес, общество , россия, москва, московская область, владимир путин