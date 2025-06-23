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ИКСА стал аналитическим центром при правительстве России - 23.06.2025, ПРАЙМ
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ИКСА стал аналитическим центром при правительстве России
ИКСА стал аналитическим центром при правительстве России - 23.06.2025, ПРАЙМ
ИКСА стал аналитическим центром при правительстве России
Институт Китая и современной Азии (ИКСА) стал аналитическим центром при правительстве РФ, заявил в интервью РИА Новости директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T03:27+0300
2025-06-23T03:27+0300
экономика
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Институт Китая и современной Азии (ИКСА) стал аналитическим центром при правительстве РФ, заявил в интервью РИА Новости директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев. "Сегодня нам важно не только заниматься фундаментальной наукой, но и быть мозговым, аналитическим центром, который готовит решения тактического и практического характера для российской внешней и внешнеэкономической политики", - сказал Бабаев. Он подчеркнул, что ИКСА тесно работает с Советом Безопасности России, целым рядом управлений президента и правительством. "Наши специалисты участвуют в подготовке визитов самого высокого уровня в государства Азии, участвуют в приеме высоких делегаций из этих стран. По просьбе различных министерств мы готовим стратегические планы двусторонних экономических отношений со странами Азии, принимаем участие в стратегических сессиях правительства", - добавил Бабаев. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, азия, москва, рф
Экономика, РОССИЯ, АЗИЯ, МОСКВА, РФ
03:27 23.06.2025
 
ИКСА стал аналитическим центром при правительстве России

Бабаев: Институт Китая и современной Азии стал аналитическим центром при правительстве

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Институт Китая и современной Азии (ИКСА) стал аналитическим центром при правительстве РФ, заявил в интервью РИА Новости директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.
"Сегодня нам важно не только заниматься фундаментальной наукой, но и быть мозговым, аналитическим центром, который готовит решения тактического и практического характера для российской внешней и внешнеэкономической политики", - сказал Бабаев.
Он подчеркнул, что ИКСА тесно работает с Советом Безопасности России, целым рядом управлений президента и правительством.
"Наши специалисты участвуют в подготовке визитов самого высокого уровня в государства Азии, участвуют в приеме высоких делегаций из этих стран. По просьбе различных министерств мы готовим стратегические планы двусторонних экономических отношений со странами Азии, принимаем участие в стратегических сессиях правительства", - добавил Бабаев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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