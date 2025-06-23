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Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне 50,2 пункта
Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне 50,2 пункта - 23.06.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне 50,2 пункта
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне остался на уровне мая в 50,2 пункта,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:04+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне остался на уровне мая в 50,2 пункта, говорится в сообщении S&P Global.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста до 50,5 пункта.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, поднялся до 50 пунктов с 49,7 пункта, как и ожидалось. PMI в промышленности остался на уровне мая в 49,4 пункта при прогнозе роста до 49,8 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, вырос до 50,4 пункта с 48,5 пункта, прогноз составлял 49 пунктов.PMI сферы услуг Германии поднялся до 49,4 пункта с 47,1 пункта в мае, промышленности – вырос до 49 пунктов (максимума за 34 месяца) с 48,3 пункта в мае, прогнозы составляли 47,5 и 49 пунктов соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, снизился до 48,5 пункта с 49,3 пункта в мае, аналитики ожидали сохранения показателя. PMI сферы услуг уменьшился до 48,7 пункта с 48,9 пункта, промышленности – до 47,8 пункта с 49,8 пункта в мае; показатели ожидались на уровнях 49,2 и 50 пунктов соответственно.
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мировая экономика, промышленность
Экономика, Мировая экономика, Промышленность
Индекс деловой активности в еврозоне остался на уровне 50,2 пункта
S&P Global: индекс PMI в еврозоне в июне остался на уровне 50,2 пункта
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне остался на уровне мая в 50,2 пункта, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста до 50,5 пункта.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, поднялся до 50 пунктов с 49,7 пункта, как и ожидалось. PMI в промышленности остался на уровне мая в 49,4 пункта при прогнозе роста до 49,8 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, вырос до 50,4 пункта с 48,5 пункта, прогноз составлял 49 пунктов.
PMI сферы услуг Германии поднялся до 49,4 пункта с 47,1 пункта в мае, промышленности – вырос до 49 пунктов (максимума за 34 месяца) с 48,3 пункта в мае, прогнозы составляли 47,5 и 49 пунктов соответственно.
Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, снизился до 48,5 пункта с 49,3 пункта в мае, аналитики ожидали сохранения показателя. PMI сферы услуг уменьшился до 48,7 пункта с 48,9 пункта, промышленности – до 47,8 пункта с 49,8 пункта в мае; показатели ожидались на уровнях 49,2 и 50 пунктов соответственно.
Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае