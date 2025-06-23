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Фондовые индексы Европы в основном снижаются на фоне ударов США по Ирану
Фондовые индексы Европы в основном снижаются на фоне ударов США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном снижаются на фоне ударов США по Ирану
Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно уменьшаются, трейдеры следят за развитием событий после удара США по Ирану, свидетельствуют... | 23.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно уменьшаются, трейдеры следят за развитием событий после удара США по Ирану, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,07%, до 8 780,43 пункта, французский CAC 40 - снижался на 0,27%, до 7 569,3 пункта, немецкий DAX уменьшался на 0,21%, до 23 277,66 пункта. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Трейдеры ожидают ответных действий Ирана. Оценивают рынки и макростатистику понедельника. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне остался на уровне мая в 50,2 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 50,5 пункта. В то же время PMI услуг еврозоны ожидаемо вырос до 50 пунктов, а PMI промышленности - сохранился на отметке в 49,4 пункта вместо ожидаемого роста. Композитный PMI Франции, а также PMI услуг и PMI промышленности страны оказались слабее ожиданий.
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рынок, торги, индексы, иран, сша, pmi, dax
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ИРАН, США, PMI, DAX
Фондовые индексы Европы в основном снижаются на фоне ударов США по Ирану
Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются на фоне ударов США по Ирану
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно уменьшаются, трейдеры следят за развитием событий после удара США по Ирану, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,07%, до 8 780,43 пункта, французский CAC 40 - снижался на 0,27%, до 7 569,3 пункта, немецкий DAX уменьшался на 0,21%, до 23 277,66 пункта.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Трейдеры ожидают ответных действий Ирана.
Оценивают рынки и макростатистику понедельника. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне остался на уровне мая в 50,2 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 50,5 пункта.
В то же время PMI услуг еврозоны ожидаемо вырос до 50 пунктов, а PMI промышленности - сохранился на отметке в 49,4 пункта вместо ожидаемого роста. Композитный PMI Франции, а также PMI услуг и PMI промышленности страны оказались слабее ожиданий.
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе