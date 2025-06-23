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Счетная палата рассказала, как сделать покупку жилья в ипотеку доступнее

Счетная палата рассказала, как сделать покупку жилья в ипотеку доступнее - 23.06.2025, ПРАЙМ

Счетная палата рассказала, как сделать покупку жилья в ипотеку доступнее

Покупка жилья в ипотеку в России станет доступнее, если будет действительно проведена работа с себестоимостью строительства и стабилизацией стоимости для... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:04+0300

2025-06-23T12:04+0300

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Покупка жилья в ипотеку в России станет доступнее, если будет действительно проведена работа с себестоимостью строительства и стабилизацией стоимости для потребителя в рамках исполнения нацпроекта "Инфраструктура для жизни", заявила аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "В настоящее время в рамках исполнения послания президента РФ Владимира Путина в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" в соответствующем федеральном проекте установлен показатель доступности жилья на первичном рынке. Но главное, чтобы было не формальное его исполнение, а действительно была работа с себестоимостью строительства и стабилизацией стоимости для потребителя", - сказала Трунова, отвечая на вопрос, что необходимо сделать, чтобы ситуация с покупкой жилья в ипотеку изменилась в сторону большей доступности для россиян. В ноябре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что рыночная ипотека сейчас мало кому доступна, и многие отложили покупку жилья. Она отмечала, что важно вернуть рыночные ставки к умеренному уровню, но этого можно достичь только при низкой инфляции. Первым шагом к тому, чтобы доступность жилья начала расти, глава ЦБ назвала выход рынка из состояния перегрева. "Счетная палата в своих отчетах отмечала, что ряд факторов, в том числе и ажиотажный спрос, вызванный нецелевой льготной ипотекой, толкал стоимость жилья вверх. И это, безусловно, привело к снижению доступности жилья", - указала Трунова. В сентябре прошлого года Счетная палата сообщала об итогах анализа результатов пяти ипотечных программ с господдержкой (семейной, дальневосточной, сельской, IT-ипотеки и уже завершившейся безадресной льготной) по итогам 2021-2023 годов. В ходе анализа ведомство обнаружило, что почти 115 тысяч заемщиков к началу 2024 года взяли более одной льготной ипотеки (всего на 1,1 триллиона рублей), из них около 1,6 тысячи - более пяти льготных кредитов, а один человек смог оформить 26 льготных ипотек. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00. Петербургский международный экономический форум состоялся с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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недвижимость, бизнес, финансы, счетная палата