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Рейтинг одобрения Трампа упал до 41%
Рейтинг одобрения Трампа упал до 41% - 23.06.2025, ПРАЙМ
Рейтинг одобрения Трампа упал до 41%
Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T23:07+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По данным опроса, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, в начале июня процент одобряющих составил 42%. Как отмечает агентство, это самый низкий рейтинг американского лидера с начала второго срока. Опрос проводился среди 1139 американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.
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мировая экономика, общество , москва, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, Общество , МОСКВА, США, Дональд Трамп
Рейтинг одобрения Трампа упал до 41%
Ipsos: рейтинг одобрения Трампа в качестве президента США упал до 41%
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
По данным опроса, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, в начале июня процент одобряющих составил 42%. Как отмечает агентство, это самый низкий рейтинг американского лидера с начала второго срока.
Опрос проводился среди 1139 американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.
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