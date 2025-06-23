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Рейтинг одобрения Трампа упал до 41%

Рейтинг одобрения Трампа упал до 41% - 23.06.2025, ПРАЙМ

Рейтинг одобрения Трампа упал до 41%

Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T23:07+0300

2025-06-23T23:07+0300

2025-06-23T23:07+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По данным опроса, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, в начале июня процент одобряющих составил 42%. Как отмечает агентство, это самый низкий рейтинг американского лидера с начала второго срока. Опрос проводился среди 1139 американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.

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мировая экономика, общество , москва, сша, дональд трамп