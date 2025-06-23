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В Иране предложили "навсегда" запретить въезд главе МАГАТЭ - 23.06.2025, ПРАЙМ
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В Иране предложили "навсегда" запретить въезд главе МАГАТЭ
В Иране предложили "навсегда" запретить въезд главе МАГАТЭ - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Иране предложили "навсегда" запретить въезд главе МАГАТЭ
Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари предложил членам Высшего совета нацбезопасности "навсегда"... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:56+0300
2025-06-23T11:56+0300
политика
иран
сша
тегеран
рафаэль гросси
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ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари предложил членам Высшего совета нацбезопасности "навсегда" запретить въезд на территорию исламской республики главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси. Ранее в понедельник председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что депутаты собирается принять законопроект о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ из-за политизированной позиции этого агентства. "Я предложил Высшему совету национальной безопасности навсегда запретить Гросси въезд в Иран", - приводит его слова иранское госагентство Tasnim. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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иран
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иран, сша, тегеран, рафаэль гросси
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Рафаэль Гросси
11:56 23.06.2025
 
В Иране предложили "навсегда" запретить въезд главе МАГАТЭ

Член парламента Ирана Коусари предложил запретить въезд главе МАГАТЭ Гросси

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари предложил членам Высшего совета нацбезопасности "навсегда" запретить въезд на территорию исламской республики главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси.
Ранее в понедельник председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что депутаты собирается принять законопроект о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ из-за политизированной позиции этого агентства.
"Я предложил Высшему совету национальной безопасности навсегда запретить Гросси въезд в Иран", - приводит его слова иранское госагентство Tasnim.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
ЕС может восстановить санкции против Ирана по "ядерному досье"
11:04
 
ПолитикаИРАНСШАТегеранРафаэль Гросси
 
 
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