https://1prime.ru/20250623/irana-858794496.html
Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из Британии и Франции удары США
Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из Британии и Франции удары США - 23.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из Британии и Франции удары США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с коллегами из Британии и Франции Дэвидом Лэмми и Жаном-Ноэлем Барро удары США по ядерным объектам исламской республики,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:24+0300
2025-06-23T10:24+0300
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ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с коллегами из Британии и Франции Дэвидом Лэмми и Жаном-Ноэлем Барро удары США по ядерным объектам исламской республики, сообщило министерство иностранных дел Ирана. "Молчание и бездействие в ответ на эту агрессию будет иметь масштабные последствия для всех стран", - сказал Аракчи министру иностранных дел Франции в ходе разговора, состоявшегося 22 июня. Разговор с британским министром также, согласно сообщению иранского внешнеполитического ведомства, состоялся 22 июня, стороны обсудили американские удары, состоявшиеся после прошедших в Женеве 20 июня переговоров с этими министрами по ядерной проблематике. В ходе беседы с иранским министром 22 июня глава МИД Британии заявил о стремлении продолжить путь дипломатии с Ираном. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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иран, сша, тегеран, жан-ноэль барро, дональд трамп, джей ди вэнс, мид, оон, магатэ
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Жан-Ноэль Барро, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, МИД, ООН, МАГАТЭ
Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из Британии и Франции удары США
Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с коллегами из Британии и Франции удары США
ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с коллегами из Британии и Франции Дэвидом Лэмми и Жаном-Ноэлем Барро удары США по ядерным объектам исламской республики, сообщило министерство иностранных дел Ирана.
"Молчание и бездействие в ответ на эту агрессию будет иметь масштабные последствия для всех стран", - сказал Аракчи министру иностранных дел Франции в ходе разговора, состоявшегося 22 июня.
Разговор с британским министром также, согласно сообщению иранского внешнеполитического ведомства, состоялся 22 июня, стороны обсудили американские удары, состоявшиеся после прошедших в Женеве 20 июня переговоров с этими министрами по ядерной проблематике.
В ходе беседы с иранским министром 22 июня глава МИД Британии заявил о стремлении продолжить путь дипломатии с Ираном.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Иран ценит позицию России по ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД