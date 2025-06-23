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Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года колонии по делу о растрате - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года колонии по делу о растрате
Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года колонии по делу о растрате - 23.06.2025, ПРАЙМ
Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года колонии по делу о растрате
Гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T14:33+0300
2025-06-23T14:40+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда. "Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима", - сообщил один из участников процесса. Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил в качестве наказания 14 лет колонии общего режима, добавил собеседник. Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают. Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
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россия, общество , тимур иванов
РОССИЯ, Общество , Тимур Иванов
14:33 23.06.2025 (обновлено: 14:40 23.06.2025)
 
Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года колонии по делу о растрате

Гособвинитель запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Иванова

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда.
"Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима", - сообщил один из участников процесса.
Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил в качестве наказания 14 лет колонии общего режима, добавил собеседник.
Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Мосгорсуд отказался вернуть дело Тимура Иванова о растрате в райсуд
5 марта, 18:28
 
РОССИЯОбществоТимур Иванов
 
 
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