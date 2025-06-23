https://1prime.ru/20250623/ivanov-858807789.html

Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года колонии по делу о растрате

Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года колонии по делу о растрате - 23.06.2025, ПРАЙМ

Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года колонии по делу о растрате

Гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T14:33+0300

2025-06-23T14:33+0300

2025-06-23T14:40+0300

россия

общество

тимур иванов

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгорсуда. "Иванову запросили 14,5 лет колонии общего режима", - сообщил один из участников процесса. Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта Антона Филатова прокурор запросил в качестве наказания 14 лет колонии общего режима, добавил собеседник. Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают. Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.

https://1prime.ru/20250305/ivanov-855506537.html

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россия, общество , тимур иванов