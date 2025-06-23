Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Израиль отверг выводы ЕС о нарушении условий торгового соглашения - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/izrail-858791538.html
СМИ: Израиль отверг выводы ЕС о нарушении условий торгового соглашения
СМИ: Израиль отверг выводы ЕС о нарушении условий торгового соглашения - 23.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Израиль отверг выводы ЕС о нарушении условий торгового соглашения
Израиль отверг и назвал "нравственным искажением" результаты проверки в ЕС, которые показали, что Израиль мог нарушить условия соглашения с Евросоюзом своими... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:15+0300
2025-06-23T09:15+0300
экономика
общество
израиль
газа
москва
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f76a45239e47a3820cb3e2b53499a9b0.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Израиль отверг и назвал "нравственным искажением" результаты проверки в ЕС, которые показали, что Израиль мог нарушить условия соглашения с Евросоюзом своими действиями в секторе Газа, сообщает портал Euractiv со ссылкой на ответ Израиля в виде письма. Ранее газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ Европейской службы внешних связей (EEAS) писала, что Израиль своими действиями в секторе Газа мог нарушить условия соглашения с Евросоюзом. Агентство Блумберг передавало, что Франция, Италия, Бельгия и ряд других стран выступают за пересмотр Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а несколько стран, включая Германию, рассматривают возможность введения против Израиля торговых санкций и ограничений на продажу оружия. "В самом разгаре жестокой реальности Европейский союз рассматривает "пересмотр" своих отношений с Израилем. Это не корректировка политики, это нравственное искажение", - говорится в послании израильского МИД Брюсселю, оказавшемся в распоряжении портала. В Израиле также посчитали действия ЕС "вопиющими и неподобающими".
https://1prime.ru/20250622/ayatolla-858779073.html
израиль
газа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f08d4bac8270e85f5f4d12b156f6be22.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , израиль, газа, москва, ес
Экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, Газа, МОСКВА, ЕС
09:15 23.06.2025
 
СМИ: Израиль отверг выводы ЕС о нарушении условий торгового соглашения

Euractiv: Израиль отверг выводы ЕС о нарушении условий торгового соглашения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Израиль отверг и назвал "нравственным искажением" результаты проверки в ЕС, которые показали, что Израиль мог нарушить условия соглашения с Евросоюзом своими действиями в секторе Газа, сообщает портал Euractiv со ссылкой на ответ Израиля в виде письма.
Ранее газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ Европейской службы внешних связей (EEAS) писала, что Израиль своими действиями в секторе Газа мог нарушить условия соглашения с Евросоюзом. Агентство Блумберг передавало, что Франция, Италия, Бельгия и ряд других стран выступают за пересмотр Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а несколько стран, включая Германию, рассматривают возможность введения против Израиля торговых санкций и ограничений на продажу оружия.
"В самом разгаре жестокой реальности Европейский союз рассматривает "пересмотр" своих отношений с Израилем. Это не корректировка политики, это нравственное искажение", - говорится в послании израильского МИД Брюсселю, оказавшемся в распоряжении портала.
В Израиле также посчитали действия ЕС "вопиющими и неподобающими".
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
Вице-президент США: судьбу иранского лидера должен решать Израиль
Вчера, 17:09
 
ЭкономикаОбществоИЗРАИЛЬГазаМОСКВАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала