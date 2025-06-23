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СМИ: Израиль отверг выводы ЕС о нарушении условий торгового соглашения

СМИ: Израиль отверг выводы ЕС о нарушении условий торгового соглашения - 23.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Израиль отверг выводы ЕС о нарушении условий торгового соглашения

Израиль отверг и назвал "нравственным искажением" результаты проверки в ЕС, которые показали, что Израиль мог нарушить условия соглашения с Евросоюзом своими... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T09:15+0300

2025-06-23T09:15+0300

2025-06-23T09:15+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Израиль отверг и назвал "нравственным искажением" результаты проверки в ЕС, которые показали, что Израиль мог нарушить условия соглашения с Евросоюзом своими действиями в секторе Газа, сообщает портал Euractiv со ссылкой на ответ Израиля в виде письма. Ранее газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ Европейской службы внешних связей (EEAS) писала, что Израиль своими действиями в секторе Газа мог нарушить условия соглашения с Евросоюзом. Агентство Блумберг передавало, что Франция, Италия, Бельгия и ряд других стран выступают за пересмотр Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а несколько стран, включая Германию, рассматривают возможность введения против Израиля торговых санкций и ограничений на продажу оружия. "В самом разгаре жестокой реальности Европейский союз рассматривает "пересмотр" своих отношений с Израилем. Это не корректировка политики, это нравственное искажение", - говорится в послании израильского МИД Брюсселю, оказавшемся в распоряжении портала. В Израиле также посчитали действия ЕС "вопиющими и неподобающими".

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общество , израиль, газа, москва, ес