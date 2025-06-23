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Каллас предостерегла от закрытия Ормузского пролива Ираном
Каллас предостерегла от закрытия Ормузского пролива Ираном - 23.06.2025, ПРАЙМ
Каллас предостерегла от закрытия Ормузского пролива Ираном
Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:40+0300
2025-06-23T10:40+0300
2025-06-23T10:40+0300
политика
ормузский пролив
иран
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Опасения ответа и эскалации этой войны огромны, особенно в том, что касается закрытия Ормузского пролива Ираном. Это было бы крайне опасно и нехорошо для всех", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
https://1prime.ru/20250622/iran-858778347.html
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Политика, Ормузский пролив, ИРАН, Брюссель, Кая Каллас, ЕС
Каллас предостерегла от закрытия Ормузского пролива Ираном
Каллас: закрытие Ормузского пролива стало бы опасным развитием событий