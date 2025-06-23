https://1prime.ru/20250623/kallas-858795819.html

Каллас предостерегла от закрытия Ормузского пролива Ираном

Каллас предостерегла от закрытия Ормузского пролива Ираном - 23.06.2025, ПРАЙМ

Каллас предостерегла от закрытия Ормузского пролива Ираном

Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T10:40+0300

2025-06-23T10:40+0300

2025-06-23T10:40+0300

политика

ормузский пролив

иран

брюссель

кая каллас

ес

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Опасения ответа и эскалации этой войны огромны, особенно в том, что касается закрытия Ормузского пролива Ираном. Это было бы крайне опасно и нехорошо для всех", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

https://1prime.ru/20250622/iran-858778347.html

ормузский пролив

иран

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ормузский пролив, иран, брюссель, кая каллас, ес