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ЕС может восстановить санкции против Ирана по "ядерному досье"

ЕС может восстановить санкции против Ирана по "ядерному досье" - 23.06.2025, ПРАЙМ

ЕС может восстановить санкции против Ирана по "ядерному досье"

ЕС может восстановить санкции против Ирана в случае отсутствия договоренности по ядерному досье, заявила перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T11:04+0300

2025-06-23T11:04+0300

2025-06-23T11:04+0300

политика

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – ПРАЙМ. ЕС может восстановить санкции против Ирана в случае отсутствия договоренности по ядерному досье, заявила перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества главный дипломат Евросоюза Кая Каллас. "В рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) у нас есть действующие обязательства. У нас есть механизм быстрого реагирования, который заключается в восстановлении всех санкций, если не будет улучшений. И, конечно, это означает, что… если все согласны, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, мы должны работать в этом направлении", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какие следующие шаги рассматривает ЕС в случае отказа Ирана от сотрудничества по урегулированию вопроса с ядерным досье. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Переговоры в рамках СВПД проходили при координации ЕС, но не увенчались успехом.

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иран, брюссель, великобритания, кая каллас, ес, мид