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ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели
ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели - 23.06.2025, ПРАЙМ
ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели
ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T18:43+0300
2025-06-23T18:43+0300
2025-06-23T18:43+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС. "До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели
Каллас: ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС.
"До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России