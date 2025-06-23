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ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели - 23.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/kallas-858818261.html
ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели
ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели - 23.06.2025, ПРАЙМ
ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели
ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T18:43+0300
2025-06-23T18:43+0300
экономика
россия
мировая экономика
брюссель
венгрия
запад
кая каллас
петер сийярто
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС. "До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, мировая экономика, брюссель, венгрия, запад, кая каллас, петер сийярто, ес, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Брюссель, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, Кая Каллас, Петер Сийярто, ЕС, МИД
18:43 23.06.2025
 
ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели

Каллас: ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС.
"До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
13:39
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБрюссельВЕНГРИЯЗАПАДКая КалласПетер СийяртоЕСМИД
 
 
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