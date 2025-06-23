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Южнокорейское казино привлекло туристов из России в Канвондо
Южнокорейское казино привлекло туристов из России в Канвондо - 23.06.2025, ПРАЙМ
Южнокорейское казино привлекло туристов из России в Канвондо
Южнокорейское казино Kangwon Land подписало соглашение с оператором парома, курсирующего между корейским Тонхэ и Владивостоком, о привлечении российских... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T07:01+0300
2025-06-23T07:01+0300
2025-06-23T07:01+0300
бизнес
туризм
россия
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корея
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - ПРАЙМ. Южнокорейское казино Kangwon Land подписало соглашение с оператором парома, курсирующего между корейским Тонхэ и Владивостоком, о привлечении российских туристов в провинцию Канвондо, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.
"Kangwon Land (единственное казино в Южной Корее, открытое для иностранцев) объявило 22 июня о недавнем подписании соглашения с оператором грузопассажирского парома Duwon Shipping, курсирующего между Тонхэ и Владивостоком. Соглашение является частью совместной маркетинговой кампании по привлечению российских туристов с Дальнего Востока в Канвондо", - сообщает представительство со ссылкой на южнокорейское издание Nate.
Kangwon Land и Duwon Shipping планируют совместно продвигать зимние виды спорта, связанные с горнолыжным курортом High1, а также еду и оздоровительный туризм. Около 20 представителей крупных российских туристических агентств присутствовали на церемонии подписания, чтобы обсудить направления развития продукта и осмотреть объекты High1 Resort, уточняется в сообщении.
В 2024 году мэр Тонхэ Сим Гю Он сообщал в интервью РИА Новости, что морская линия Тонхэ-Владивосток работает стабильно. Он отмечал, что в РФ отправляют много грузовых автомобилей и тяжелой техники, подержанные автомобили, косметику, набирает обороты экспорт бытовой химии. По словам мэра, порт Тонхэ поддерживает отношения и надеется развивать контакты с российскими городами и профильными ведомствами для улучшения взаимодействия,
В 1991 году Тонхэ стал городом-побратимом с Находкой, это было первое такое сотрудничество между муниципалитетами России и Кореи. С Владивостоком у города в 2016 году было заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве.
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бизнес, туризм, россия, рф, корея, владивосток
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, РФ, КОРЕЯ, Владивосток
Южнокорейское казино привлекло туристов из России в Канвондо
Южнокорейское казино Kangwon Land привлекло российских туристов в Канвондо
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - ПРАЙМ. Южнокорейское казино Kangwon Land подписало соглашение с оператором парома, курсирующего между корейским Тонхэ и Владивостоком, о привлечении российских туристов в провинцию Канвондо, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке.
"Kangwon Land (единственное казино в Южной Корее, открытое для иностранцев) объявило 22 июня о недавнем подписании соглашения с оператором грузопассажирского парома Duwon Shipping, курсирующего между Тонхэ и Владивостоком. Соглашение является частью совместной маркетинговой кампании по привлечению российских туристов с Дальнего Востока в Канвондо", - сообщает представительство со ссылкой на южнокорейское издание Nate.
Kangwon Land и Duwon Shipping планируют совместно продвигать зимние виды спорта, связанные с горнолыжным курортом High1, а также еду и оздоровительный туризм. Около 20 представителей крупных российских туристических агентств присутствовали на церемонии подписания, чтобы обсудить направления развития продукта и осмотреть объекты High1 Resort, уточняется в сообщении.
В 2024 году мэр Тонхэ Сим Гю Он сообщал в интервью РИА Новости, что морская линия Тонхэ-Владивосток работает стабильно. Он отмечал, что в РФ отправляют много грузовых автомобилей и тяжелой техники, подержанные автомобили, косметику, набирает обороты экспорт бытовой химии. По словам мэра, порт Тонхэ поддерживает отношения и надеется развивать контакты с российскими городами и профильными ведомствами для улучшения взаимодействия,
В 1991 году Тонхэ стал городом-побратимом с Находкой, это было первое такое сотрудничество между муниципалитетами России и Кореи. С Владивостоком у города в 2016 году было заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве.