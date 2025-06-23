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Бизнесмен Карапетян отозвал жалобу на арест

Бизнесмен Карапетян отозвал жалобу на арест - 23.06.2025, ПРАЙМ

Бизнесмен Карапетян отозвал жалобу на арест

Владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда провластной, сообщил в понедельник его... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T14:41+0300

2025-06-23T14:41+0300

2025-06-23T14:41+0300

бизнес

общество

армения

мвд

ташир

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ЕРЕВАН, 23 июн - ПРАЙМ. Владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи апелляционного суда провластной, сообщил в понедельник его адвокат Армен Фероян. "Зная вас как судью и учитывая, что вы постоянно отличались принятием провластных решений, считаю, что рассмотрение под вашим председательством жалобы, поданной моим адвокатом Арменом Ферояном, изначально предсказуемо, следовательно, я отзываю его жалобу", - говорится в ходатайстве. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в социальных сетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

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бизнес, общество , армения, мвд, ташир